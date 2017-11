El PP lleva al Senado su iniciativa contra el boicot a productos catalanes tras fracasar en el Congreso

El PP llevará a debate al Pleno del Senado la iniciativa que registró el pasado lunes en el Congreso para denunciar los perjuicios económicos y sociales que genera el independentismo y para condenar el boicot a los productos catalanes.

Así lo ha anunciado el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, tras mantener una reunión con el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, que como senador ha aceptado tomar el testigo.

La iniciativa fue registrada en el Congreso con idea de que incluirla en el Pleno de la próxima semana, ante el inicio de la campaña navideña, pero el PSOE no dio su conformidad alegando que aún no había completada todos los trámites previos pues no estaba publicada en el Boletín de las Cortes.

Hernando ha vuelto a criticar este jueves la decisión del PSOE, que atribuye a “algún tipo de complejo”: “Me da la sensación de que creen que todo aquello que le pueda ir mal a las iniciativas del PP les puede ir bien a ellos-ha comentado-. Es un grave error, esta política acomplejada por el PSOE no le hace un favor a la sociedad catalana ni al resto de la sociedad española”.

En todo caso, y como “las Cortes Generales tienen dos cámaras”, el PP cambiará de táctica y registrará la misma iniciativa en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, para que se debata lo antes posible.

“Actitud irresponsable”

En la proposición no de ley del PP, a la que tuvo acceso Europa Press, se insta al Congreso a reconocer que “la actitud irresponsable de los partidos independentistas ha perjudicado la situación económica y social en Cataluña que está afectando al crecimiento y al empleo en Cataluña e, indirectamente, en el resto de España”.

Según argumenta el PP, antes del referéndum ilegal del 1 de octubre Cataluña lideraba el crecimiento económico de las comunidades y creaba más empleo que la media nacional, pero “la incertidumbre” provocada por los independentistas “está deteriorando el entorno económico catalán y entorpeciendo la recuperación”.

“Además de este daño directo -añade la iniciativa-, el secesionismo, al utilizar argumentos basados en el desprecio o el odio al resto de España, está generando otros daños colaterales: las empresas catalanas, tanto si han cambiado su domicilio como si no, parecen estar sufriendo un boicot comercial en el resto del país por parte de algunos consumidores”.

Apoyar la marca España

Así las cosas, el PP llama a “apoyar todos los productos marca España, incluidos por ello los catalanes, sin que se ejerza ninguna discriminación, ni ningún tipo de boicot hacia ellos”.

A su juicio, “debe rechazarse cualquier práctica de boicot a los productos producidos en Cataluña como forma de expresar un rechazo al secesionismo”, ya que “esta práctica comporta la misma división que el independentismo y nos aleja de este proyecto común que es España”.

“Las finanzas catalanas no se sostendrían sin el apoyo del resto de la Nación -proclaman-. Los ciudadanos catalanes, en su gran mayoría de buena fe, no se merecen cargar con las consecuencias de la irresponsabilidad de unos pocos”.