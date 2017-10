Los deseos de asilo político de Carles Puigdemont no van a tener respuesta positiva por parte del gobierno de Bélgica. Pese al show mediático montado por el ex presidente de la comunidad catalana, Bélgica tiene claro que no dará asilo al golpista Puigdemont y el resto de sus consejeros depuestos en aplicación del artículo 155 de la Constitución Española.

La contestación que tiene ya preparada el Gobierno de Bélgica para Puigdemont sus abogados y el resto de su equipo de gobierno apartado ya de la Generalitat es clara: “España es una democracia consolidada donde no hay duda de que se respetan los derechos de los ciudadanos y políticos”.

La contestación puede suponer un jarro de agua fría para los intereses del golpista, que pretendía poner en entredicho la calidad democrática de España.

Pese a las declaraciones del viernes pasado del ministro de Inmigración belga -en las cuales abría la posibilidad de acogerse a asilo político a Puigdemont-, lo cierto es que su Gobierno no tiene previsto romper la confianza propia de un Estado miembro de la Unión Europea y de un país que respeta, al igual que España, los derechos plasmados en la Carta de Naciones Unidas y en el protocolo de asunción de esos derechos dentro del espacio comunitario.

El Gobierno de España se ha puesto ya en contacto con los representantes belgas para hablar de este asunto. Y han podido confirmar ya de primera mano las garantías de que no será acogido Puigdemont y de que no se dará un balón de oxígeno al separatismo gracias a la estrambótica petición de asilo de los golpistas.

Esta misma mañana tiene previsto dar una rueda de prensa el ex presidente de la Generalitat para explicar su planteamiento. La situación es paradójica porque en Cataluña, mientras, su propio partido está celebrando reuniones en las que debería estar él presente y en las cuales empieza a sonar un calificativo para él. El de traidor.

La propia Fiscalía General del Estado dejó claro ayer su enfadó por la fuga de Puigdemont y, tras presentar la querella por rebelión, sedición y malversación contra los miembros del Gobierno catalán depuesto y la Mesa del Parlamento catalán, afirmó que reclamaba una urgente declaración de todos ellos. Un paso que exige la llegada a España inmediata de todo el equipo de Puigdemont.