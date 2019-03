El presidente del PP presenta a los cabezas de lista del partido para el 28-A en un acto en el Círculo de Bellas Artes

El líder del PP, Pablo Casado, ha justificado este sábado su “renovación tranquila” en los cabezas de lista del partido al Congreso ante las elecciones generales de abril y ha recordado que hay “otras cámaras” en las que también hay que hacer candidaturas, en alusión al Senado, Parlamentos autonómicos y Parlamento Europeo. Dicho esto, ha apelado a la unidad porque el objetivo en este momento debe ser echar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa.

“Comparto esa necesidad de ir unidos para evitar que el PSOE caiga en las garras de los que quieren romper España”, ha proclamado Casado en un acto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid rodeado de sus cabezas de lista al Congreso. A su llegada, ha posado con todos ellos en una foto de familia.

La dirección nacional del PP ha renovado casi el 80% de sus ‘número uno’ al Congreso con respecto a los comicios de junio de 2016 y no ha incluido como cabeza de cartel a ninguna persona del círculo de confianza de de la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Sí que ha incorporado a tres ex ministros de Mariano Rajoy: Ana Pastor (Pontevedra), Isabel García Tejerina (Valladolid) y Rafael Catalá (Cuenca).

Ante las posibles críticas de aquellos que no repiten como cabeza de cartel -solo continúan 12 de 52-, ha señalado que hay más huecos en las listas que “los números uno” y “otras cámaras” en las que hay que hacer también candidaturas. En su opinión, han cumplido con “el compromiso de que nadie se queda descolgado”.

Ocho meses después de llegar a la Presidencia del PP en sustitución de Mariano Rajoy, Casado ha defendido su “renovación tranquila” y en alusión velada a los que hablan de “purga” en las listas, ha afirmado que ha incluido ministros y secretarios de Estado de Mariano Rajoy y de José María Aznar como cabezas de cartel, así como alcaldes, concejales y presidentes de Diputación.