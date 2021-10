Carles Puigdemont ha solicitado este viernes medidas cautelares al Tribunal General de la Unión Europea para frenar su extradición, pendiente de la vista que se celebrará el próximos lunes en el tribunal de Sassari (Italia). El prófugo independentista fue detenido la semana pasada en Cerdeña y está en libertad a la espera de lo que determine la Justicia italiana en esa vista. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena pidió la entrega inmediata del prófugo al seguir «activa» la euroorden por la que se solicita su extradición a España.

El camino que sigue Puigdemont ya se lo marcó el Tribunal europeo, que está examinando el recurso que presentó el ex president el pasado mes de mayo tras ser revocada su inmunidad por parte del Parlamento Europeo. Pese a que el tribunal con sede en Luxemburgo denegó las medidas cautelares presentadas en ese momento, en el auto sí que advirtió a Carles Puigdemont que podía presentar una nueva demanda en el caso de que sufriera perjuicio, como en el caso de una detención durante un viaje como eurodiputado.

Así pues, Puigdemont utiliza una de las últimas balas que tiene para evitar su entrega a España a raíz de la Euroorden dictada por el juez Pablo Llarena.

Euroorden activa

Este mismo jueves, el magistrado del Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa contra el ex presidente catalán, ha pedido al Tribunal de Apelación de Sassari (Italia) que acuerde su entrega a España porque la cuestión prejudicial no suspende la euroorden y sigue «activa». Según confirma el Supremo, el eurodiputado ya no tiene inmunidad. Además, Llarena corrige a la Abogacía del Estado, que informó al Tribunal General de la UE que la euroorden estaba desactivada.

Pablo Llarena envió un escrito a la corte italiana que decidirá sobre el ex presidente catalán exigiendo su entrega inmediata. «Se ha tenido conocimiento de determinadas informaciones que niegan que pueda estar en vigor la orden de detención europea de Carles Puigdemont i Casamajó. Por ello, informo al Tribunal de Apelación de Sassari (Italia), que la orden de prisión y la OED (euroorden) permanecen en vigor», recoge el oficio firmado por el juez Llarena.