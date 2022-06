118 días. Ni uno más ni uno menos. Ese es el tiempo que separa dos imágenes, dos reuniones de barones del PP, la del sanedrín del 23 de febrero que supuso el adiós de Pablo Casado y la del almuerzo de este martes en Génova para celebrar la primera mayoría absoluta en unas andaluzas. De la mayor crisis del partido en décadas a volver a saborear las mieles de la victoria en la que fue región fetiche del PSOE. En apenas 118 días.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quiso hacer piña con sus barones tras el 19J y mantuvo con ellos una comida en Génova tras la Junta Directiva Nacional del PP. Estuvieron Ayuso, Moreno, Mañueco, López Miras… y presidentes regionales en la oposición como Paco Núñez, José Antonio Monago, Jorge Azcón, Carlos Iturgaiz, Teresa Mallada, María José Sáenz de Buruaga, José Ignacio Ceniceros, Manuel Domínguez o Juan José Imbroda. A ellos se unieron la secretaria general, Cuca Gamarra, y el coordinador, Elías Bendodo.

Fue un brindis por el «cambio de ciclo», como pusieron de relieve estos asistentes al ágape, que además tomaron la palabra. Uno de los barones destacó el «oxígeno que significa para el partido de toda España la victoria de Juanma, como en su día la de Ayuso», según apuntan fuentes presentes en la comida consultadas por OKDIARIO.

Nadie olvida que el triunfo de la presidenta de la Comunidad de Madrid no se celebró igual durante la etapa de Casado, quien no dudó en acaparar protagonismo con la famosa escena del balcón. Sin embargo, en el morenazo del 19J, o si se prefiere, en el califazo (por el apodo que el de Los Peares puso a Juanma en el Congreso de Sevilla), Feijóo ha querido dejar su espacio al presidente de la Junta, así como autonomía en la organización de la campaña, lo cual ha sido aplaudido no sólo dentro del PP andaluz sino también en las demás delegaciones del partido. La libertad que Feijóo ha dado a los territorios, un laissez faire frente a la anterior intervención de Madrid, es un cambio de estilo que los barones valoran enormemente.

Y en este ambiente de complicidad, lejos de las tempestades del teodorismo, los jefes territoriales compartieron mantel para festejar la absolutísima de Andalucía, la de la moderación y la centralidad, como el rumbo a seguir para desbancar a Pedro Sánchez del poder. «El cambio de ciclo en España es imparable. También en Castilla-La Mancha, donde la alternativa al socialismo está hoy más fuerte y más viva que nunca. El arrollador éxito de Juanma Moreno es un orgullo para todos y supone un paso más para la llegada de Feijóo a La Moncloa», escribió Paco Núñez en redes sociales.

Alternativa

Por su parte, Fernando López Miras, presidente de Murcia, señaló: «El cambio de ciclo político en España es una realidad. El sanchismo tiene los días contados y Feijóo se consolida como la única alternativa para estar al frente del Gobierno central. Seguimos trabajando para hacerlo posible», enfatizó.

Los días de vino y rosas o los Glory Days («Días de gloria»), de Bruce Springsteen, que sonaron este martes en Génova para recibir a Feijóo y Moreno, exultantes, al son de las palmas de Nuevas Generaciones, regresan al PP para gestas todavía mayores. Aunque de momento, el reto más a corto plazo pasa por no caer en un «triunfalismo injustificado», remarcó el líder popular.