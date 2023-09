Movilización contra la Amnistía Bildu, ERC y los ministros de Sánchez braman contra Aznar por llamar a movilizarse contra la amnistía

Ministros del Gobierno en funciones, Bildu y ERC cargan duramente contra el ex presidente José María Aznar por su ¡Basta Ya! contra la amnistía que los independentistas están reclamando a Sánchez pueda serguir en la Moncloa. El ex líder del PP pidió este martes a su partido y a la sociedad civil que se movilizaran de manera «masiva y democrática», como ocurrió con el espíritu de Ermua, contra la más que probable concesión de la medida de gracia a los condenados por el 1-O. La primera en arremeter contra Aznar fue la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. «Sus palabras se parecen más a comportamientos antidemocráticos y golpistas. ¿Qué sería lo siguiente, la llamada a un alzamiento?», expresó la responsable de Política Territorial en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, una hora después de que interviniera Aznar en un acto de la Fundación FAES.

Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, ha pedido al ex presidente nacional del PP que abandone su afán de «generar odio» entre los españoles y le pide que se centre en ayudar de una manera útil a España. Sobre la movilización solicitada por Aznar, la socialista no ha tardado en salirse del carril para menospreciar la petición. Creo que hay muchas razones por las que movilizarse, incluidos el incremento de la violencia machista o la supresión de derechos básicos como el acceso a comedores escolares en Extremadura».

Bildu y ERC, socios preferentes de Sánchez durante la pasada legislatura, no han dejado escapar la oportunidad de salir a por José María Aznar. Para los de Otegi, las palabras de ex presidente del Gobierno son la prueba de que «la derecha española está completamente desatada». El entorno político de ETA considera que el PP está dispuesto a crear «un clima político que puede estar bastante cerca de este tipo de planteamientos golpistas». En estos término se ha expresado Pello Otxandiano, el director de Programa de Bildu. Los abertzales, además, han aprovechado la reacción a las palabras de Aznar para mandar un mensaje a Pedro Sánchez, único candidato dispuesto a negociar con ellos su posible investidura. Bildu pide a Sánchez que conceda la amnistía ya que, para ellos, el problema territorial en España «pasa por una desjudicialización de lo que sucedió en Cataluña y de toda la gente que está acusada de delitos».

Las declaraciones del expresidente del Gobierno corresponden a un comportamiento antidemocrático y golpista. Le pedimos a Feijóo que, de manera inmediata, hoy mismo, le pida al señor Aznar una rectificación por estas gravísimas palabras. pic.twitter.com/2zaUQfkyev — Isabel Rodríguez García (@isabelrguez) September 12, 2023

ERC ha tachado de «golpistas», «retrógradas» e incluso de «absolutamente estúpidas» las declaraciones del ex presidente del Gobierno José María Aznar, que en todo caso «musculan» al movimiento independentista. Este es el tono en el que Teresa Jordá, diputada de ERC en el Congreso y ex consejera del Govern ha respondido al ¡Basta Ya! planteado por el ex presidente del PP. En una entrevista con La 2 y Ràdio 4, Jordà ha criticado esas palabras «retrógradas» de un Aznar que «no ha entendido nada» y que «no ayuda a la concordia, a la democracia y a avanzar». «Me parecen absolutamente estúpidas, si me permites», ha afirmado.

Además, la dirigente de ERC no ha dudado en mostrar su sintonía con la posición que el Gobierno ha expresado tras la propuesta de Aznar. Jordá se ha mostrado de acuerdo con la posición de la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. La diputada republicana ha admitido que «sí, se podrían definir perfectamente como declaraciones golpistas», ya que «llamar a esta insurrección, cuando estamos hablando de una necesaria ley de amnistía, es impropio de un Estado llamado democrático y está fuera de lugar».

Sumar, el partido de Yolanda Díaz que debutó en unas elecciones el pasado 23J, se ha convertido en la nueva muleta política de Sánchez. Por ello, su postura ante las declaraciones de Aznar no se han salido ni un milímetro de las críticas que el Ejecutivo en funciones ha trasladado a los medios. «Las declaraciones del Señor Aznar están totalmente fuera de lugar. A la derecha le cuesta aceptar el resultado de las urnas. El propio Aznar da por perdida la investidura de Feijóo. Hay que respetar el mandato de las urnas», ha afirmado en RNE Ernest Urtasun, portavoz de Sumar.

Rabia socialista

La enrocada partida de ajedrez que se está desarrollando entorno a la futura investidura del próximo presidente del Gobierno ha provocado una airada respuesta por parte de los socialistas a la movilización contra la amnistía propuesta por José María Aznar. Las esperanzas del PSOE de que Sánchez regrese a la Moncloa pasa porque Alberto Núñez Feijóo no logré ser investido y que, finalmente, los independentistas de Junts les den su ‘sí’, o su abstención en segunda ronda. La aplicación de una gran amnistía es una exigencia que los de Puigdemont ya han trasladado al PSOE si es que éstos quieren tener su respaldo en el Congreso de los Diputados. Por ello, las palabras del ex presidente del Gobierno han escocido especialmente en Ferraz.

No sólo ha sido Isabel Rodríguez quien ha mostrado la postura de Gobierno y partido sobre esta asunto. Rafael Simancas, obviando la victoria electoral del PP el pasado 23J ha lamentado que «cuando no obtiene el poder con los votos, la derecha española desprecia los votos, niega legitimidad al Gobierno que ha obtenido los votos y llama a la movilización. Una triste constante».