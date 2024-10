Biden excluye a Sánchez de su reunión de despedida con líderes europeos, cosa que no hizo Obama con Rajoy

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha excluido al jefe del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, del encuentro de despedida mantenido este viernes en Berlín con líderes europeos, entre ellos el canciller alemán, Olaf Scholz; el presidente de Francia, Enmanuel Macron; y el primer ministro británico, Keir Starmer. En lugar de participar en esta cumbre en la Cancillería federal donde Biden se ha visto por última vez con estos mandatarios europeos antes de las elecciones de EEUU del próximo 5 de noviembre, Sánchez ha estado este viernes en Lovaina junto al primer ministro de Bélgica, Alexander de Croo, visitando la sede del Interuniversity Microelectronics Centre (IMEC).

Precisamente en Berlín, tras mantener un encuentro con el jefe de la oposición alemán y presidente de la CDU, Friedrich Merz, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado que Pedro Sánchez no haya sido invitado al encuentro de este viernes en Berlín celebrado entre Biden, Scholz, Macron y Starmer. El presidente del PP ha subrayado, a diferencia de lo que ocurrido en esta ocasión, en 2016 sí fue invitado el entonces presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, a una cumbre similar en la capital alemana. En este caso, el presidente de los Estados Unidos que se despedía era Barack Obama, compartió mesa con los dirigentes Angela Merkel (Alemania), François Hollande (Francia), Theresa May (Reino Unido) y Matteo Renzi (Italia). En esta ocasión, no ha estado la primera ministra italiana, Georgia Meloni.

«Tengo que lamentar que el presidente de mi país no haya sido invitado a este encuentro», ha declarado Feijóo en Berlín tras verse con Merz y reunirse con la Confederación de Asociaciones de Empresarios alemanes.

Feijóo empezó su comparecencia ante los medios de comunicación en Berlín poniendo el foco en esta ausencia de Sánchez, afirmando que era «consciente de que hoy» los periodistas «están muy pendientes de la visita del presidente Biden» a la ciudad, donde se cita «con los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido» para abordar «juntos la situación de Oriente Medio y de Ucrania».

Ha sido en este contexto en el que el actual jefe de la oposición en España ha lamentado que Pedro Sánchez no esté en esa cumbre de líderes europeos y ha recalcado que hace ocho años Mariano Rajoy sí que fue invitado a un encuentro similar. «Recuerdo que el presidente Rajoy, allá por el 2016, sí fue uno de los invitados y oradores en la última visita de Obama en esta misma ciudad», ha enfatizado Feijóo en Berlín.

El presidente del PP ha atribuido la ausencia de Sánchez en esa foto en Berlín a la errática política exterior del Gobierno español. «Ahora probablemente estamos pagando nuestra ausencia de una política exterior relevante», ha señalado.

La visita de Biden a Alemania se trata de la primera y última con carácter oficial en sus casi cuatro años de mandato. Aunque el presidente de Estados Unidos asistió en 2022 a la cumbre del Grupo de los Siete (G7) en Elmau, Baviera, e hizo escalas para repostar con su avión gubernamental en la base militar de Ramstein en otras ocasiones, todavía no había dedicado un viaje en solitario a Alemania, fijando también una reunión de despedida con los principales mandatarios europeos.

El objetivo de este viaje, según informó la Casa Blanca a través de un comunicado, es «coordinar las prioridades geopolíticas, incluida la defensa de Ucrania contra la agresión y los acontecimientos en Oriente Próximo». Biden también «reafirmará su compromiso con la democracia y su lucha contra el odio y el antisemitismo», avanzó Washington sobre una visita que, en principio, estaba programa para la semana pasada, pero que tuvo ser aplazada por el devastador huracán Milton.

Aplausos de Hamás

Desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, hace casi cuatro años, Sánchez buscó insistentemente varios encuentros bilaterales con su homólogo estadounidense. Pero no fue hasta junio de 2022, cuando España organizó la cumbre de la OTAN, cuando logró ese primer encuentro en solitario con Biden en el Palacio de la Moncloa. No obstante, cabe reseñar que, a modo de cortesía, el presidente de los Estados Unidos siempre se reúne con el anfitrión de estos cónclaves. Por lo que ese encuentro con Sánchez no fue algo excepcional. Unos meses más tarde, ya en 2023, Biden le invitó al Despacho Oval, eso sí tras haber desfilado antes que él todos los grandes líderes de la UE.

Al incumplimiento por parte del Gobierno de España del compromiso de mejorar su aportación económica en el marco de la OTAN, se une la posición que el Ejecutivo de Sánchez ha mantenido en Oriente Medio poniéndose del lado de Palestina, impulsando su reconocimiento sin el debido consenso, recibiendo aplausos de los terroristas de Hamás y protagonizando varias crisis diplomáticas con Israel.

Este viernes, Biden y Scholz afirmaron que la muerte del máximo líder de Hamás, Yahya Sinwar, a manos de Israel abre la puerta a que se busque un camino a la paz en la Franja de Gaza. «Es una oportunidad para que se busque un sendero hacia la paz, para un futuro mejor en Gaza sin Hamás», declaró el presidente estadounidense.

Mientras que el canciller alemán dijo esperar que con la muerte de Sinwar se abra «una perspectiva concreta para lograr un alto el fuego en Gaza y un acuerdo para la liberación de los rehenes en manos de Hamás».