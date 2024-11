Begoña Gómez tendrá que ir a los juzgados de Plaza de Castilla, al menos, otras dos veces más por el escándalo del software. El instructor Juan Carlos Peinado la ha citado para entregarle personalmente la querella por presunta apropiación indebida tras quedarse con el software del máster que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Tras ello, el juez la citará formalmente para que acuda a declarar en calidad de investigada y de explicaciones sobre el nuevo delito que se le imputa. Sin embargo, la mujer de Pedro Sánchez se ha negado a recoger personalmente la querella para poder viajar a Brasil y asistir a la cumbre del G-20 con su marido el próximo lunes 18 de noviembre.

La investigación judicial sobre Begoña Gómez continua en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. El abogado de la mujer de Pedro Sánchez ha intentado cerrar las pesquisas recurriendo a instancias superiores, sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado la instrucción del juez Peinado. La investigación comenzó sobre los negocios de Begoña Gómez con la empresa de su socio Juan Carlos Barrabés. Tras ello, las indagaciones se centraron en la Cátedra que el Rectorado de la Universidad Complutense le otorgó a Begoña Gómez sin ser licenciada y que se gestó en Moncloa. Y ahora, la investigación pivota sobre la presunta apropiación de la plataforma tecnológica de los másteres incluidos en la cátedra, que fueron financiados con 120.000 euros.

Begoña Gómez firmó los pliegos de adjudicación y las acusaciones populares denunciaron estos hechos en el juzgado. La asociación Hazte Oír presentó una nueva querella para indagar sobre estos hechos y la Audiencia Provincial de Madrid ordenó que el juez Peinado era el instructor competente. La Sección Tercera explicó que en el juzgado de Peinado «se han practicado diligencias destinadas a investigar los hechos relativos al Máster en Transformación Social Competitiva, vinculado a la UCM, del que era codirectora Begoña Gómez». Los magistrados entendieron que había «conexidad», dado que fue precisamente para ese máster para el que se había desarrollado gratuitamente el software.

Tras la orden de la Audiencia Provincial, el magistrado ya ha citado a la mujer de Pedro Sánchez para entregarle esta nueva querella en mano, de modo que su defensa no pueda alegar indefensión. Es importante recordar que Begoña Gómez se negó a declarar, la primera vez que fue citada el pasado 5 de julio, ya que su abogado dijo no haber recibido la querella en su totalidad. Ahora, que el juez había citado a Begoña Gómez para que recogiera personalmente la querella y que no hubiera indefensión, se niega a asistir por irse a Brasil.

«A efectos de facilitar la labor del juzgado pongo en su conocimiento que mi representada tiene perfecto conocimiento de la citada querella, puesto que por el Juzgado se nos ha dado traslado del contenido del Tomo IX de las actuaciones donde se recoge la citada querella y el Auto de Admisión de esta», alega su defensa en un escrito remitido al juez. Y prosigue: «Ninguna norma impone que la notificación de la citada querella sea personal como tampoco su citación para declarar, lo que se pone de manifiesto en este mismo procedimiento, ya que con anterioridad ya se le dio traslado de la querella que inició las presentes actuaciones y se la citó para declarar en varias ocasiones a través de la notificación de los citados actos procesales en su domicilio».

Registros de Barrabés

La batería de diligencias ordenadas por el juez pasa porque se comisionó a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que registrasen el domicilio particular de Barrabés y la empresa Innova Next, ubicados en Madrid. La diligencia tuvo lugar el pasado 23 de agosto. La defensa del empresario recurrió los registros asegurando que el juez lo ordenó sin tener «sospecha o indicio de la comisión de los hechos delictivos», provocando una «flagrante vulneración» de sus derechos como investigado. En su escrito, el letrado solicita a la Audiencia de Madrid que deje sin efecto la diligencia. Aún no se ha resuelto este recurso.

El juez también ha pedido a los agentes de la UCO que intervengan el móvil del investigado Barrabés. El magistrado ha acotado el periodo de tiempo a investigar y los agentes ya preparan un nuevo informe sobre este contenido con tal de esclarecer los hechos que se investigan. Los agentes del Instituto Armado ya entregaron varios informes previos en los que se concluía que el socio de Begoña Gómez disparó sus adjudicaciones desde que Sánchez llegó a la presidencia. También se ha podido constatar que Barrabés estuvo en Moncloa y se reunió con Pedro Sánchez y su mujer.