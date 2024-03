Puigdemont podrá volver antes de la amnistía si Pumpido acepta su recurso contra la orden de Llarena

El Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, tiene en sus manos asegurar la vuelta a España del ex presidente Carles Puigdemont sin la amnistía aún en vigor gracias a un recurso de amparo interpuesto por su defensa contra la orden de detención nacional dictada por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. La Sección de Vacaciones de la Corte de Garantías resolvió este recurso inadmitiéndolo a trámite en el mes de agosto. Sin embargo, la Fiscalía recurrió la decisión y el asunto recayó en el ex ministro de Justicia socialista Juan Carlos Campo, que aún no ha llevado a pleno la deliberación. En caso de que el Constitucional amparase a Puigdemont, la orden de detención quedaría paralizada.

Carles Puigdemont y su ex consejero Toni Comín interpusieron un recurso de amparo ante el Constitucional alegando que se habían vulnerado sus derechos a la tutela judicial efectiva, al juez ordinario predeterminado por la ley y a un proceso con todas las garantías. Ambos insistieron en que cuentan con inmunidad parlamentaria al ostentar un escaño en el Parlamento Europeo, por lo que consideraron que una orden nacional de busca, captura e ingreso en prisión era «absolutamente incompatible» con la inmunidad que gozan, además de «manifiestamente desproporcionada».

El recurso llegó al Tribunal Constitucional el pasado verano y la Sección de Vacaciones -habilitada durante el mes de agosto y en la que hay tres magistrados cubriendo de guardia el periodo vacacional- no aceptó su admisión. La decisión recayó sobre César Tolosa y Concepción Espejel, que determinaron que no procedía el estudio del recurso, puesto que no se habían lesionado los derechos constitucionales. «Las vulneraciones invocadas por los recurrentes derivadas del eventual menoscabo de su garantía de inmunidad parlamentaria, por no haber solicitado el suplicatorio, carecen de sustento constitucional», apuntaron los jueces.

La magistrada Laura Diez disintió de la mayoría y emitió un voto particular. La también catedrática de Derecho Constitucional aseguró que se había «precipitado innecesariamente una decisión que no debió adoptarse en la Sección de Vacaciones». A su juicio, el asunto debía resolverse en el Pleno junto al resto de magistrados cuando volviesen de sus vacaciones. También la Fiscalía se opuso al criterio de Tolosa y Espejel y el asunto volvió a manos de Juan Carlos Campo que aún no ha llevado a Pleno esta cuestión pese a llevar ocho meses guardada en el cajón mientras la amnistía llega.

La resolución de este amparo adquiere ahora especial trascendencia, puesto que Carles Puigdemont ha confirmado que se presentará como cabeza de lista de Junts en los próximos comicios catalanes que se celebrarán el 12 de mayo. El expresidente ha renunciado a presentarse a las elecciones europeas para presentarse a las elecciones de Cataluña y, para entonces, espera que la amnistía ya haya sido publicada en el BOE y pueda volver a su país natal para hacer campaña electoral. Pero también cuenta con la baza del amparo en el Constitucional que será resuelta precisamente por el ex ministro Campo que concedió el indulto a los líderes independentistas.

Además, Puigdemont ha asegurado que si tiene «mayoría» para ser investido planteará a una lista unitaria con ERC para lograr un referéndum de independencia. «Hay que culminar el trabajo», ha explicado el ex president en una rueda de prensa celebrada ayer jueves 21 de marzo. De este modo, Carles Puigdemont recalca una vez más que volverá a sus proyectos secesionistas mientras trata de asegurarse la inmunidad parlamentaria presentándose de nuevo a las elecciones, esta vez, en Cataluña.

La Fiscalía y Puigdemont

La Fiscalía logró la continuidad del amparo de Puigdemont y Comín tras el fallo de los jueces emitido el pasado 9 de agosto que tumbaba su admisión. El fiscal Pedro Crespo recurrió la decisión alegando que «no ha sido adoptada ni en el tiempo ni por el órgano que de acuerdo con la ley aseguran su legitimidad constitucional, o, lo que es lo mismo, garantizan que tal decisión es fruto del legítimo ejercicio de la jurisdicción constitucional».

Además, defendió que no había una «urgencia real» que llevase a la Sección de Vacaciones a resolver la petición de suspender la orden de detención nacional. En la misma línea de Laura Díez, Crespo pidió que la decisión se tomará en el Pleno. «Dada la inexistencia de riesgo inminente, la Sección de Vacaciones carecía, por tanto, de competencia para decidir sobre la admisión o inadmisión del recurso de amparo. Este debería haber seguido el sistema ordinario de reparto y resolución de asuntos vigente en el Tribunal Constitucional», señaló el fiscal en el escrito presentado el 1 de septiembre de 2024.

El Ministerio Público interesó que se estimara su recurso de súplica y que se dejara sin efecto el auto de inadmisión y lo consiguió. La Fiscalía salió al rescate de Puigdemont. De este modo, el asunto volvió a su ponente original, Juan Carlos Campo, que aún no lo ha llevado al Pleno de la Corte de Garantías. Fuentes consultadas señalan que Campo no se inhibirá en este asunto pese haber concedido los indultos a los independentistas durante su mandato al frente de Justicia. Así, Puigdemont podría tener en el Constitucional una baza más para lograr su regreso a España, escapando de la Justicia española de la que lleva siendo prófugo más de seis años.