En el afán de cuestionar los pactos de PP y Vox para gobernar las comunidades autónomas y el país, este sábado el PSOE de Aragón junto con Podemos y CHA, pedían la dimisión de la Directora General de Justicia y del Director General de Caza y Pesca del Gobierno de Aragón, tras que estas formaciones denunciaran, en sus redes sociales, varias publicaciones antiguas de los dos Directores Generales de Vox, en las que consideran que infringen la Ley de Memoria Democrática.

Esta mañana, en el programa La Robótica de Zaragoza de la Cadena SER, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón ha zanjado la polémica y ha anunciado que no cesará a ninguno de estos dos altos cargos: «Son cuestiones que forman parte del juego partidista», recordando que él mismo sufrió en sus carnes este tipo de exageraciones, «en el debate de investidura, cuando no habíamos empezado a tomar las primeras decisiones, ya me llamaron nazi», aludiendo a las descalificaciones que le dirigió el portavoz de Podemos, Antoni Corrales, y Tomás Guiarte, líder de Teruel Existe.

El presidente de Aragón se ha mostrado tajante al respecto de los ceses: «Vamos a juzgar a las personas por las decisiones que vayan a tomar, si las decisiones que se toman son acertadas continuarán, y si las decisiones no son acertadas, serán cesados».

Azcón ha quitado hierro al asunto, recordando que también ha elegido, como Director General de Cultura, a Pedro Olloqui, «que viene del Partido Comunista y que tiene un pasado en el Partido Comunista, ¿eso no llama la atención?», ha ironizado, insistiendo en que se va a 2evaluar al gobierno por sus hechos» y considerando que «todo este tipo de cuestiones en los que algunos intentan dar es carnes de demócratas son hipérboles y exageraciones que no benefician».

La izquierda aragonesa exigió la dimisión de la recién nombrada Directora General de Justicia, Esmeralda Pastor, por una fotografía que publicó en el año 2018, en Facebook, donde aparece a su espalda la bandera de la polémica. Según se puede observar, la bandera sería la que preside la Constitución de 1978, con el Águila de San Juan en su escudo. Sin embargo, la izquierda insiste en que es una bandera inconstitucional y que habría vulnerando la Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor en 2022, o sea, cinco años después de la publicación.

Esmeralda Pastor, nueva Dir. General de Justicia del Gob. Aragón hace apología del franquismo en su Facebook público posando con banderas franquistas y compartiendo posts fascistas u otros que llaman drogadicta a Letizia Ortiz Desde Chunta Aragonesista exigimos su cese inmediato pic.twitter.com/aYEczfUgpC — Jorge Pueyo (@jorge_pueyo95) September 2, 2023

También es objeto de persecución el Director General de Caza y Pesca, Jorge Valero, por publicar varias fotos felicitando a la Legión en su 125 aniversario, nombrando a su fundador, José Millán Astray. La denuncia de la carece de argumentos pues ya en 2021, una sentencia Judicial hizo, a la entonces alcaldesa Manuela Carmena, volver a colocar en el callejero el nombre del fundador de la Legión, que ella había despojado en 2017.

Campaña de desprestigio

La polémica en Aragón ha saltado justo en el momento en que se anunció el acuerdo al que han llegado PP y Vox para gobernar la Región de Murcia, la última que quedaba pendiente de estos pactos. Este sábado Sánchez manifestó en un mitin en Málaga, que Azcón no cesaba a la Consejera porque su gobierno «depende de Vox». A esta acusación, Azcón ha declarado que «desde el gobierno de España se está dispuesto a pactar con quien quiere españoles de primera y españoles de segunda, con tal de que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. Se está tratando de pactar con independentistas y separatistas que están proponiendo abiertamente no solo la amnistía sino la España plurinacional, que a nuestra comunidad autónoma la dejaría en un papel de segunda. No estamos dispuesto a permitirlo».