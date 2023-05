Ayuso: «Los que vivieron del impuesto revolucionario ahora pretenden vivir de todos los españoles»

Isabel Díaz Ayuso ha lamentado que la «miseria política» haya ganado con el miedo y se ha preguntado por qué «ETA es pasado y la Guerra Civil es presente», en respuesta a los que defienden la inclusión de etarras en las listas de Bildu en las elecciones del 28M.

Así se ha pronunciado en un mitin en Getafe junto a Alberto Núñez Feijóo y a Antonio José Masa, alcalde del citado municipio y candidato a la reelección. En este acto también ha advertido de que en Madrid no olvidan que «los que han vivido toda la vida del impuesto revolucionario ahora pretenden vivir de los impuestos de todos los españoles». Ello, ha dicho, «desde que Zapatero los introdujo de nuevo en la vida institucional y los blanqueó diciendo que el señor Otegui era un hombre de paz».

Asimismo, la candidata del PP en la Comunidad de Madrid ha asegurado que «la izquierda se hunde en Madrid porque somos la región de las manos blancas, del espíritu de Ermua, de las manifestaciones masivas que le dijeron a los terroristas que por ahí no».

Isabel Díaz Ayuso también ha recordado que los etarras, «que viven entre nosotros como tantos ciudadanos de otros rincones del mundo, quieren traer el miedo para que la población al final diga ‘vale, con tal de que no maten, que hagan lo que quieran». Y, en este sentido, se ha preguntado por qué «ETA es pasado y la Guerra Civil es presente».

«Han ganado con el miedo y quiero decir algo: eso no fue una guerra porque no hubo dos bandos, hubo unos asesinatos, pistoleros y mafiosos y hubo un pueblo víctima, el pueblo español, especialmente en el País Vasco y muchas familias que vieron no solo cómo asesinaban a los suyos, cómo los tenían que enterrar de madrugada, cómo les perseguían, marcaban sus buzones y les hicieron la vida imposible para expulsarles y que se fueran y ellos llegar a las instituciones porque el voto molesto ya no daba guerra, ya no era un contrapeso en el País Vasco».

En el mismo acto, Alberto Núñez Feijóo ha respondido a las declaraciones de Pedro Sánchez, que dijo que no es «decente» que sus socios lleven etarras condenados en las listas. «Lo indecente es que tú gobiernes con ellos», ha declarado con rotundidad el líder de los populares.