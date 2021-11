La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a pedir este sábado que el Congreso del PP de Madrid se celebre cuanto antes para «evitar el desgaste» que está provocando la crisis interna desatada en el seno de la formación por esta cuestión.

Díaz Ayuso se ha expresado así momentos antes de su participación en el XV Congreso del PP de Castilla-La Mancha que se está celebrando este fin de semana en Puertollano (Ciudad Real) y donde Paco Núñez saldrá designado presidente de los populares manchegos.

«Quiero que esto salga bien, que salgamos fortalecidos y que haya democracia interna», ha señalado la presidenta sobre la guerra que vive el PP de Madrid, rodeada de un gran ruido mediático.

«Estoy viendo muchas noticias y yo no he dicho nada diferente en privado a lo que digo en público. A mí me gusta que las cosas se hagan con cabeza y sensatez y no alimento lo que hay entre medias», ha aseverado Díaz Ayuso, antes de puntualizar que nunca haría nada que fuera «en detrimento de la imagen de la casa».

Ayuso ha insistido en su deseo de que el Congreso del PP de Madrid sea «pronto» que tenga una «alta participación» y que «los afiliados decidan quien es su presidente igual que va a pasar este fin de semana en Puertollano».

Además, la presidenta, que ha sido recibida con una gran ovación al centro de ferial de Puertollano donde se celebra el Congreso, ha querido enmarcar las pugnas internas en un contexto de normalidad. «Es algo que ocurre en todos los partidos, en todas las familias y en todas las empresas cuando hay elecciones internas», ha asegurado.

Díaz Ayuso se ha expresado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación, pero minutos después ha evitado referirse a la guerra del PP de Madrid en su discurso en la mesa autonómica en la que ha participado junto a otros barones y presidentes del PP autonómicos. En su alocución, la presidenta madrileña se ha centrado en hacer una encendida crítica a las políticas socialistas, al tiempo que ha mostrado su apoyo incondicional a Núñez, del que está convencida llegará a gobernar Castilla-La Mancha.

«Del socialismo se sale. Venimos del futuro y se sale, y, por eso, este es el Congreso de la libertad, porque a partir de hoy nos vamos a librar del socialismo en Castilla-La Mancha», ha señalado.

«Podríamos resumir en tres las características del socialismo: autoritarismo, división y reparto de la miseria, de la pobreza. Son expertos en trasladar la pobreza a todas partes para después arrimar el hombro y decir que como tienen esa superioridad moral, ellos son mejores personas. Los precios de la luz, la cesta de la compra, están disparados», ha manifestado la presidenta que tildado de «gravísimo» lo que está ocurriendo en España con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido «diálogo» para afrontar la crisis del PP de Madrid. «Tenemos que dialogar, hablarlo y solucionar cualquier posible diferencia que haya con respecto al futuro», ha proclamado.

Además, ha defendido que se presente una única lista, aunque ha subrayado la importancia de que se pronuncien los afiliados. «La última palabra solo la pueden tener los afiliados y afiliadas del PP de Madrid, que son los que tienen que decidir qué futuro quieren para su propia organización», ha resaltado.

Mientras tanto, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha querido pasar más de perfil por esta polémica y se ha limitado a resaltar que «todos» en el PP tienen que «contribuir a hacer un partido más fuerte, sólido y unido».

«Es una receta que dice el secretario general y nos lo dice a todos», ha asegurado en referencia a las palabras que esta mañana ha pronunciado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, pidiendo unidad a los militantes.

Aunque García Egea ha participado en el cónclave del PP manchego pocas horas antes que Ayuso, ha abandonado Puertollano antes de que hiciera su celebrada aparición la presidenta madrileña. Además, el presidente del PP, Pablo Casado, que clausurará mañana la cita, no ha estado presente en la jornada de este sábado, por lo que la foto de unidad entre la dirección del PP Nacional y la Puerta del Sol no va a producirse este fin de semana en Puertollano.