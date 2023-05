Ayuso ante el ataque de Otegi: «La Ley de Bienestar Animal estaba pensada para gente como él»

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP la reelección el 28M, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido este domingo al ataque que le lanzó en la víspera el líder del Bildu, Arnaldo Otegi, por su rechazo a la presencia de etarras en las listas de las municipales. «Ayer me señaló y me relacionó con las cloacas del Estado y lo dice él, que yo creo que la Ley de Bienestar Animal estaba pensada precisamente para gente como él», ha señalado la jefa del Ejecutivo madrileño en un acto en Pozuelo de Alarcón con motivo de la Fiesta de la Familia.

Ayuso se ha referido así a «uno de los protagonistas de la campaña de Pedro Sánchez porque él lo ha querido, porque es parte de su programa… que es Otegi», ha declarado la dirigente popular sobre el presidente del Gobierno y su socio de legislatura. Así, denunciado que «este hombre de paz», según el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, lleve «44 condenados» por terrorismo en sus listas y ahora vaya «de víctima» diciendo que no todo vale contra su proyecto político.

«Cómo sería vivir en Pozuelo o en Fuenlabrada, en el mismo municipio donde la persona que ha matado a tu padre o te ha mutilado se presenta como representante en el Ayuntamiento. ¿Nos podemos imaginar cómo puede ser vivir con esa miseria a nuestro lado? Muchos hemos vivido en una región libre y nos cuesta a veces ponernos en su lugar… para darnos cuenta de que esta miseria no tiene límites, que el mal no descansa nunca y que hay que combatirlo todos los días de nuestra vida», ha señalado Ayuso poniéndose en el lugar de las víctimas del terrorismo. En el acto ha estado acompañada la candidata del PP a la Alcaldía de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero, y por el presidente del partido en esta localidad y consejero de Sanidad, Enriquez Ruiz Escudero.

«Asalto»

En esta línea, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha enfatizado que «la nación que admita este asalto de los criminales a las instituciones habrá firmado su sentencia de muerte». «Se puede perder la vida, pero no la libertad ni la decencia; vivir gobernado por criminales no es vida, no hay democracia ni hay Estado de Derecho que resista esto», ha lamentado Ayuso.

En este sentido, la candidata del PP ha afirmado que «sólo nos queda combatir esta mafia y elegir un camino u otro. O someterse o luchar por lo que es bueno y es justo. Así que no tenemos miedo, tampoco le tenemos miedo a Otegi ni a su miserable política y así se lo diré el sábado en Bilbao», ha avanzado. Se da la circunstancia de que Ayuso cierra la lista del PP al Ayuntamiento de Bilbao como reconocimiento a la lucha de sus compañeros de partido contra ETA. Un hecho que tampoco gusta a Otegi a tenor de sus declaraciones del sábado en un acto de Bildu.