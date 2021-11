La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, responde de forma rotunda sobre las acusaciones contra su hermano lanzadas por el PSOE sin una sola prueba. «Me independicé con 22 años, nunca he tenido ninguna relación laboral con mi familia y estoy orgullosa porque me he considerado siempre una mujer libre e independiente», dice la dirigente madrileña en esta entrevista con OKDIARIO. Ayuso defiende el derecho de su hermano a «trabajar y seguir con su vida» y lamenta que su entorno sea víctima de una cacería: «Entre unas cuestiones y otras me habrán intentado llevar a los tribunales como unas 15 veces y siempre se han archivado porque son siempre mentira». También explica, sin evasivas, el comentado bloqueo en WhatsApp al secretario general del PP, Teodoro García Egea.

Pregunta.- ¿Usted me tiene bloqueado en el móvil?

Respuesta.- Pues yo creo que no…(risas) Pero, en realidad, no tengo bloqueado a casi nadie. Tenemos unas confusiones con los móviles tremendas. Yo tengo un móvil desde hace 15 años, que tiene todo el país, y tengo un segundo móvil de emergencias. Mucha gente del primero ha ido pasándose al segundo y les estoy cortando el paso porque si no, no haría otra cosa que estar con el WhatsApp y creo que no es lo suyo. Pero, de todas formas, es increíble que a mí se me escudriñe tanto que hasta tengo que dar explicaciones de cómo gestiono mis móviles cuando los gestiono como considero. Bastantes explicaciones doy siempre de todo.

P.- ¿Es cierto que bloqueó el móvil de Teodoro García Egea?

R.- Es cierto que a la gente que tiene el segundo móvil la he pasado al primero. Entre los que incluyo a mucha gente de mi casa. Porque si no, vuelvo a insistir, tendría a todo el mundo en dos teléfonos. En el rato que estamos haciendo esta entrevista probablemente me hayan entrado seis whatsapps en uno y tres en el otro. Si yo estoy gestionando y trabajando por los ciudadanos no estoy siempre con el teléfono. Por tanto, necesito que la gente se ponga en contacto conmigo a través de mi gabinete, de mi secretaría…Hay muchos conductos para localizarme y soy una persona absolutamente accesible.

P.- ¿Qué le pareció la puñalada trapera de la diputada socialista expulsada de la Asamblea, Carmen López, que dice sin aportar una sola prueba que su hermano va por los hospitales diciendo a quién hay que contratar y a quién no?

R.- Bueno, yo estoy viendo a la oposición y empiezo a ver de izquierda a derecha en Madrid bastante inquieta…

P.-¿De izquierda a derecha?

R.- Sí, el pleno se celebró porque la oposición en bloque así lo quiso. Y la espantada de los escaños también fue porque la oposición en bloque así lo quiso. De izquierda a derecha lo quisieron. Lo que veo es que, desde que han salido las últimas encuestas -en las que estoy al borde de la mayoría absoluta- intentan descarrilarme y embarrar el campo. Conmigo lo llevan haciendo, entre unas cosas y otras, desde siempre. Lo que intentan es desprestigiarme, hundirme, acabar con mi honor y con mi trabajo. Y esta es una más.

P.- ¿Y qué va a hacer su hermano?

R.- Pues mi hermano es un comercial como otros muchísimos, que tiene que trabajar y seguir con su vida. Y yo, desde luego, mantenerme al margen de sus asuntos.

P.- ¿No se va a querellar?

R.- Hombre, se podría ir del país, pero yo creo que tiene derecho a trabajar en la comunidad autónoma donde ha nacido y crecido y donde lleva 25 años desarrollando su actividad comercial. Muchísimo antes de que yo dejara incluso de estudiar. Y espero, aunque es difícil en los tiempos que corren, que se me mida por lo que hago y por el tiempo que me dedico a la política y el no tiempo que le dedico a nadie de mi entorno. Porque soy absolutamente independiente.

P.- ¿Se va a querellar usted contra la diputada socialista?

R.- Bueno, vamos a ver en estos días cómo evolucionan las cosas. Mi hermano es una persona anónima y el único pecado que tiene mi entorno, mi jefe de gabinete o mi familia, que están siendo constantemente perseguidos, es que yo me dedique a la política. Y, en el caso de mi familia, no tienen la culpa de que lo haga. La historia es qué relación tengo yo con ellos. Me independicé con 22 años, nunca he tenido ninguna relación laboral con mi familia y estoy orgullosa porque me he considerado siempre una mujer libre e independiente. He trabajado siempre en el periodismo, en la comunicación y en la política. Vivo de una manera austera, tengo mi vida de siempre. No ha cambiado nada en mi vida y no soy amiga ni de ayudar a nadie ni de tejemanejes.

P.- ¿Su hermano de qué es comercial?

R.- Él ha estado trabajando durante décadas en empresas del sector de la electromedicina, del sector sanitario y ahora de la eficiencia energética. Y nunca hemos tenido ninguna relación laboral, de ningún tipo. Y, además, ha de ser así. Que cada uno tenga su camino. Es un padre de familia, un profesional en su sector y ni él ni ningún familiar tiene la culpa de que nos dediquemos a la política. Otra situación distinta es si les beneficiamos o tenemos conductas ilegales. Pero para eso están los tribunales. En mi caso, hicieron lo mismo con mi padre en el pasado. Entre unas cuestiones y otras me habrán intentado llevar a los tribunales como unas 15 veces y siempre se han archivado porque son siempre mentira. Yo entiendo la desesperación de la oposición, especialmente de la izquierda, que hace ataques furibundos. Pero hay que respetar la decisión de las urnas.

P.- Si fuera una corrupta no viviría donde vive. Viviría en un chalé en la sierra de 300 metros y 1,2 millones de euros… Su hogar es un estudio, prácticamente…

R.- Vivo en la misma casa que cuando empecé. Y oye, que la gente tiene derecho a prosperar…