Así criticaba Yolanda Díaz el acuerdo de paz de Trump: «No podemos legitimar esta farsa»

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, criticó el pasado mes de septiembre el plan de paz de Donald Trump, que ha conseguido este jueves un acuerdo entre Israel y Hamás para alcanzar un alto en fuego en Gaza, calificándolo de «farsa».

«Europa y la comunidad internacional no podemos legitimar esta farsa. No podemos aceptar un plan que excluya a los palestinos, ni una paz que sólo busca consolidar la impunidad de Israel. Por eso decimos alto y claro: no al plan de Trump y Netanyahu», dijo la dirigente del Gobierno socialcomunista.

Ahora bien, tras conocer que dicho acuerdo ha sido finalmente alcanzado entre Israel y Hamás, la también ministra de Trabajo del Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez, ha celebrado el pacto diciendo que «es el primer paso para terminar con la mayor atrocidad cometida en el siglo XXI».

«Creo que ahora toca un proceso de paz que sea real y justo y en el que el propio pueblo palestino sea quien decide su futuro», ha señalado.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que Israel y Hamás han rubricado una primera parte de su acuerdo de paz. «Estoy muy orgulloso de anunciar que Israel y Hamas han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz», ha dicho el mandatario norteamericano en sus redes sociales que ha calificado el pacto como «un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones circundantes y los Estados Unidos de América».

Tal ha sido el éxito del plan de Trump para la zona en conflicto que el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha llegado a pedir el Nobel de la Paz para el líder estadounidense. «No hay duda de que merece el premio Nobel de la Paz por esto», ha sostenido Herzog.

Trump también ha agradecido a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, que trabajaron con su equipo por hacer posible «este evento histórico sin precedentes». «¡Benditos sean los pacificadores!», ha concluido Trump en su mensaje.

El acuerdo de paz de Donald Trump alcanzado este jueves entre Israel y Hamás ha sido aplaudido por líderes de medio mundo. Así, el presidente de Francia, Emmanuel Macron ha descrito el acuerdo como una «gran esperanza para los rehenes y sus familias, los palestinos en Gaza y toda la región». El mandatario francés ha aplaudido los «esfuerzos» de Trump y «los mediadores qataríes, egipcios y turcos que ayudaron a lograrlo».

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado a «mirar al futuro» pero con «memoria» para que no se repitan las «atrocidades» cometidas en Palestina.

Los primeros ministros de Italia, Alemania y el Reino Unido también han aplaudido el acuerdo entre Israel y Hamás alcanzado gracias al plan de paz de Donald Trump.