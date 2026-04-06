La asesora también acompañó a Begoña Gómez a una reunión con cargos de América Latina

El 19 de mayo de 2021, Begoña Gómez fue una de las asistentes a una «mesa de trabajo» sobre el «reto demográfico», en Madrid, en la que se analizó cómo la «despoblación en núcleos rurales y el envejecimiento de la población» supone que la región «pierda fuerza económica y diversidad cultural».

Gómez estuvo rodeada por cargos de distintos gobiernos como Víctor Bisonó, ministro de Industria y Comercio de República Dominicana; Cristóbal Roldán, embajador de Ecuador en España; Jerónimo Ocampos, consejero económico de la embajada de Paraguay en España o Alejandra Samour, ministra consejera de la embajada de El Salvador en España. Por parte del Gobierno español acudieron Ángeles Moreno, la entonces secretaria de Estado de Cooperación Internacional y ahora embajadora de España en EEUU; Francisco Boya, secretario general para el Reto Demográfico y Jordi Hereu, entonces presidente de Hispasat y actualmente ministro de Industria y Turismo.

En el encuentro se compartieron experiencias «para convertir el reto demográfico en una oportunidad». La esposa de Sánchez participó en calidad de «directora de la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Complutense». Y con ella asistió también Cristina Álvarez, la directora de Programas de la Presidencia del Gobierno que ejercía de secretaria de Gómez para sus actividades privadas. Por este motivo, tanto Gómez como Álvarez están ahora imputadas por malversación.

Como ha ido revelando la investigación, Álvarez se encargaba de múltiples gestiones relacionadas con la cátedra de la esposa del presidente del Gobierno, como la búsqueda de financiación, las relaciones con empresas y organismos patrocinadores, el seguimiento de los convenios y las comunicaciones con la propia Complutense, en relación, por ejemplo, al software para empresas por el que se investiga a Gómez por apropiación indebida.

Una treintena de actos

Cristina Álvarez ha participado en, al menos, una treintena de actos y eventos relacionados con su actividad profesional o académica. Es decir, sin vinculación con sus funciones en la Presidencia del Gobierno.

En algunos, incluso, la directora de Programas de La Moncloa se encargó de organizar la participación de la mujer de Pedro Sánchez, o ejerció funciones de azafata.

Álvarez cobra unos 50.000 euros anuales por su cargo en la Presidencia del Gobierno. Fue la propia Begoña Gómez la que le ofreció el puesto. Ambas mantenían una estrecha relación tras trabajar juntas en la empresa de consultoría Inmark.

El juez Juan Carlos Peinado sostiene que Álvarez «no actuaba como mera acompañante ocasional» de Gómez para «actos protocolarios» como esposa del presidente del Gobierno, sino «como asistente y apoyo logístico permanente» de su «actividad profesional y académica». Y ello, «pese a tratarse de actuaciones completamente ajenas a las funciones institucionales de la Presidencia del Gobierno, que era quien abonaba su sueldo».

Este periódico ha ido desvelando cómo Álvarez acompañó a Gómez en estas actividades desde su llegada a La Moncloa, en julio de 2018. También, que acudió a actos de la cátedra en toda España. Incluso asistió a la firma del convenio de la cátedra en la Complutense. O llegó a aparecer en un vídeo promocional de los negocios de la mujer de Pedro Sánchez.

Su defensa alega que ha dedicado «medio minuto al día» a las tareas privadas de la mujer de Sánchez.

Su abogado señala que la directora de Programas de La Moncloa habría asistido a un máximo de diez actos relacionados con Gómez -aunque son más- lo que equivale a «un acto cada nueve meses y medio».