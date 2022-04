El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha cogido el gusto de utilizar las redes sociales del Ministerio para decir a los españoles qué es lo que tienen que comer según el mes en el que estemos. Así, recién estrenado abril, el comunista ha publicado una amplia lista de frutas y verduras de temporada para comer «barato, sano y sostenible». «Comer de temporada ayuda a contribuir al mantenimiento de una agricultura sostenible y a proteger el medio ambiente», reza la publicación.

Entre las verduras seleccionadas por el departamento de Garzón para comer este mes de abril están: cebollas, habas, guisantes, coles, acelgas, apios, zanahorias, alcachofas, lechugas, remolachas, coliflores, endibias, espárragos, espinacas y puerros.

En cuanto a las frutas, Alberto Garzón, que resalta que «comer de temporada respeta el ciclo natural del crecimiento y nos asegura alimentos con más sabor», propone comer: limones, fresones, pomelos, aguacates, plátanos, piñas, naranjas, kiwis, frambuesas y nísperos.

Pero este mes de abril no es el primero en el que el ministro sugiere a los españoles qué frutas y verduras consumir según el mes en el que estemos. Se trata de una práctica que ya se ha vuelto habitual desde noviembre de 2020.

Unas campañas que el ministerio compagina con otras como la de explicar a los españoles cómo guardar los huevos en la nevera, decirles que no tomen azúcar, que no tomen sal, que no coman roscones de reyes con nata artificial, que no compren juguetes en Navidad o que usen ropa de segunda mano y no cambien de móvil para «cuidar el planeta».

En este tipo de cosas es en las que gasta Garzón los 60 millones de euros de presupuesto con los que cuenta su Ministerio, una partida que, pese a ser la más reducida de todos los departamentos del mastodóntico Gobierno de Pedro Sánchez, se ha incrementado un 46% en 2022, pasando de los 41 millones del año pasado a los 60 de este.