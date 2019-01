El 59,2% de los mayores de 65 años se ha vacunado contra la gripe en Extremadura

Este 56 por ciento de media nacional supone un aumento del 0,3 por ciento respecto al año anterior. Si se analizan los datos por comunidades autónomas, se observa que cinco de ellas han superado coberturas del 60 por ciento: La Rioja (64,3%), Aragón (61%), Castilla-La Mancha (60,6%), Castilla y León (60,4%) y Andalucía (60,2%); y dos más han sobrepasado tasas del 59 por ciento: Navarra (59,5%) y Extremadura (59,2%).

Por otro lado, la tasa de vacunación de gripe entre el colectivo de profesionales sanitarios de España ha aumentado esta temporada un 8,5 por ciento con respecto a la campaña del año pasado, hasta alcanzar el 39,8 por ciento en total, lo que se sitúa a tan solo dos décimas del 40 por ciento que había fijado como objetivo el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Este incremento es muy significativo ya que, a pesar de tratarse de un colectivo llamado a vacunarse frente a la gripe por tener un mayor riesgo de infección en comparación con la población adulta en general, el año pasado la tasa de cobertura entre este grupo de personas fue del 31,3 por ciento.

Según las encuestas realizadas por Sanofi Pasteur, el 87 por ciento de los profesionales sanitarios afirman que en esta campaña se han llevado a cabo acciones en su centro de trabajo con el fin de motivar la vacunación entre el colectivo. Entre estas medidas, las más habituales han sido contar con carteles y folletos dirigidos a profesionales, así como las cartas o boletines de la Consejería de Salud Pública.

No obstante, la percepción de los profesionales sanitarios sobre el índice de vacunación entre el propio colectivo dista de la realidad. Según el estudio realizado, casi la mitad de los encuestados (49 por ciento) piensa que se vacunan más del 50 por ciento de sus compañeros.

“Aunque es una buena noticia, la cifra sigue estando muy lejos del 75 por ciento que recomienda la OMS. Por ello, debemos seguir trabajando para incrementar la cobertura de vacunación antigripal entre a través de estrategias concretas de concienciación y compromiso de los profesionales. Nuestro objetivo común es incluso, en algunos casos, estudiar su introducción como un requisito de carácter laboral”, señala la coordinadora del Grupo de Trabajo de Actividades Preventivas y Salud Pública de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), Esther Redondo.

“De confirmarse las previsiones de la encuesta realizada por ‘Gripómetro’, los datos parecen indicar que, tras la pandemia, se ha detenido el descenso en la cobertura de vacunación frente a la gripe en este colectivo y se observa una ligera recuperación. Aun así, no se cumplen todavía los objetivos de la OMS, que ha recomendado específicamente a los estados europeos que realicen esfuerzos para aumentar esas coberturas en dichos grupo de edad”, comenta el director del Centro Nacional de la Gripe, Raúl Ortiz de Lejarazu.

La temporada pasada, la gripe produjo más de 50.000 hospitalizaciones de pacientes con infección gripal, con tasas de 327 hospitalizaciones por 100.000 habitantes en mayores de 64 años. Además, las tasas acumuladas de hospitalización, para todos los grupos de edad y en mayores de 64 años y menores de 5 años, fueron las más altas registradas desde la pandemia de 2009. Sin embargo, según las encuestas realizadas, el 66 por ciento de la población adulta que no se ha vacunado esta temporada afirma que no lo han hecho porque “gozan de buena salud” y no ven que la gripe sea una enfermedad peligrosa.