La portavoz de Podemos en el Senado y nº 4 por Sevilla falsea su currículum inventándose un doctorado

Sólo realizó los cursos de doctorado en Derecho Penal y Procesal, pero no superó la tesis "A lo mejor tenemos que investigar los títulos de todos los políticos", manifestó al rechazar la comisión sobre la tesis de Pedro Sánchez

La portavoz adjunta de Podemos en el Senado y número cuatro de la lista de Adelante Andalucía por Sevilla al 2-D, Maribel Mora, ha presumido en su currículum de ser “doctorada” en Derecho, cuando nunca obtuvo esta titulación. En concreto, Mora se presentó a las primarias de Podemos para ser senadora como “doctorada” en Derecho Penal y Procesal, pese a que sólo realizó los cursos de doctorado y no superó la tesis que habilita a tener el título de Doctora.

Mora, la candidata del aparato, fue la ganadora en junio de 2015 de unas primarias convocadas por el partido morado para ocupar el escaño que le correspondía en la Cámara Alta por designación autonómica del Parlamento andaluz. En aquellas primarias de Podemos se impuso al profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba Antonio Rodríguez y al ex Defensor del Pueblo andaluz José Chamizo.

Tanto las agencias de noticias como los principales medios de comunicación recogieron entonces que Mora era “doctorada” o “doctora”. Y también se hizo eco de ello la enciclopedia en línea Wikipedia. Sin embargo, no consta ninguna tesis doctoral de la senadora de Podemos en la plataforma Teseo del Ministerio de Educación.

En su currículum en el Portal de Transparencia de Podemos, Maribel Mora señala que es abogada desde 1995 y también “doctorada (suficiencia investigadora) en Derecho Penal y Procesal”. Otra vez atribuyéndose una titulación de la que carece y que trata de justificar con el paréntesis en el que dice “suficiencia investigadora”.

Sin embargo, el hecho de tener sólo la suficiencia investigadora no habilita como poseedora del título académico de doctora, pues se requiere también la presentación y defensa de una tesis doctoral. Hasta 1998, se denominó “Suficiencia Investigadora” a la finalización de los estudios de Doctorado sin haber matriculado la tesis. A partir de esta fecha, tal situación pasó a homologarse con el título de “Diploma de Estudios Avanzados” (DEA), previo al de Doctor.

En el programa electoral con que Podemos se presentó a las últimas elecciones generales, las del 26 de junio de 2016, la senadora apareció igualmente identificada como “doctora en Derecho”, sin serlo. OKDIARIO contactó este lunes con el equipo de prensa de la formación morada en el Senado y le expuso detalladamente el caso de Mora para obtener su versión. Dicho gabinete tomó nota de la petición, pero no hubo después respuesta alguna.

En la ficha parlamentaria que Mora rellenó como senadora, sí que se ajustó a la realidad y precisó que posee “Cursos de doctorado y suficiencia investigadora en Derecho Penal y Procesal”. La calificación de “doctorada” ya no aparece en esta breve biografía colgada en la página web del Senado. En cuanto al sitio online de la candidatura Adelante Andalucía al 2-D, llama la atención que no aparezca ninguna reseña de Maribel Mora en la lista por Sevilla, pues cuando llega su turno, el visualizador da un salto y no muestra siquiera su foto.

Excoordinadora de la Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía (APDHA), Mora fue profesora de Derecho en una academia privada de oposiciones y ejerció como funcionaria de la Junta de Andalucía durante siete años antes de recalar en el Senado. También dice ser “experta universitaria en sistemas y ejecución de penas”, un título propio menor.

Al rescate de Sánchez

Como portavoz adjunta de Unidos Podemos en la Cámara Alta, ha sido muy crítica con la creación de la comisión de investigación impulsada por el PP sobre el plagio en la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La senadora, al rescate de su socio y jefe del Ejecutivo socialista, se opuso además a que compareciera en la Cámara alta por las irregularidades destapadas por OKDIARIO.

Durante el debate parlamentario de la creación de dicha comisión de investigación, Mora criticó a los populares que no incluyeran en su objeto “el escándalo de los másteres de la señora Cifuentes y del señor Casado” y subrayó: “No deberían temer a la verdad; si temen a la verdad, quizá deberían investigarlo. A lo mejor tenemos que investigar los títulos de todos los políticos, de todos los líderes políticos”, recalcó. Pues en su caso, ella misma, que lanza tales acusaciones, se ha atribuido un título falso.