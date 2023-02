Almeida recuerda que las «fiestas con prostitutas y drogas» son un clásico en la corrupción del PSOE

La trama de comisiones que salpica al PSOE y al Gobierno canario ha tenido su protagonismo en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid celebrado este martes. El alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que la corrupción en el PSOE tiene a lo largo de la historia «un hilo conductor» en el que siempre acaban coincidiendo «fiestas con prostitutas y drogas».

«Desde Luis Roldán, pasando por los ERE y el Tito Berni (el ex diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes)… hay un hilo conductor de fiestas de prostitutas y drogas. Es un hecho objetivo, no digo nada que no esté en los sumarios judiciales», ha dicho el alcalde desde el atril tras la intervención de la portavoz socialista en Cibeles, Mar Espinar.

«¿Dónde está el Tito Berni?», ha preguntado Almeida a Espinar antes de aconsejar al PSOE que «se tape un poco» y «se esconda» antes de hablar del «manejo heterodoxo».

De este modo se ha referido el alcalde madrileño a la trama conocida como Mediador, encabezada por el ahora ex diputado socialista Fuentes, el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas y el empresario canario Antonio Navarro Taraconte.

Este último, conocido como el ‘mediador’, pedía un «peaje económico» de 5.000 euros a los empresarios a los que captaba bajo la promesa de «obtener privilegios» en materia de contratación pública, se reunían con ellos en el Congreso de los Diputados y en la sede de la Guardia Civil en Madrid para aparentar «seriedad» y acababan en «grandes fiestas» en clubes y hoteles con una media de gasto de unos 3.000 euros, según el sumario del caso.

El papel en la trama del caso Mediador del ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo (conocido como Tito Berni) y su sobrino, el ex director general de Ganadería de Canarias Taishet Fuentes Gutiérrez, provoca escalofríos en Ferraz. El PSOE busca por todos los medios cómo minimizar la conexión de ambos con el partido y con otros altos dirigentes socialistas, pero el álbum de fotos que ya manejan incluye al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y al propio Pedro Sánchez. Y las imágenes muestran una cercanía que preocupa en el PSOE.

No eran dos socialistas más, sino dos dirigentes del PSOE bien conectados con las altas esferas. De hecho, su posición en la foto de familia socialista que se hizo Sánchez durante un mitin en Las Palmas en 2016 da buena muestra de ello. Una foto que rescatada por OKDIARIO y de la que el PSOE tiene conocimiento.