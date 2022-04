El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este lunes que es «un motivo de honor» que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo haya situado, a su juicio, «en la diana de una cacería política» en relación al Caso Mascarillas, donde el regidor ha insistido «en que en el Ayuntamiento hay cero imputados».

«Es un motivo de honor que la izquierda me haya puesto en la diana; que tras 17 meses de investigación de la Fiscalía no he sido señalado, donde se dice que el Ayuntamiento es un perjudicado… Es la diana de una cacería política a la que acostumbra la izquierda», ha apuntado ante los periodistas desde el barrio del aeropuerto de la capital.

Para el primer edil madrileño, «detrás de toda esta cuestión está PSOE y Sánchez», de quien ha asegurado que «tiene una obsesión personalísima con Madrid», ya que «una persona vanidosa como él no le debió sentar bien los resultados electorales del 4 de mayo».

Todo ello después de que Sánchez haya acusado al PP de no haber resuelto sus problemas con la corrupción por los contratos de compras de mascarillas en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid que investigan los tribunales y le haya afeado los pactos con la ultraderecha.

Almeida ha indicado que «quienes mejor saben lo que cuesta la corrupción son los andaluces, 600 millones de euros» y que «el impuesto más injusto, más gravoso se llama Pedro y se apellida Sánchez», que «tiene a sus tres máximos responsables de Compras imputados por contratos de más de 300 millones de euros».

«En el Ayuntamiento, cero imputados, en el Gobierno, tres por 310 millones de euros. Creo que el impuesto más alto que pagamos los españoles se llama Pedro y se apellida Sánchez», ha finalizado.