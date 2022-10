Los alcaldes del PSOE de León y Valladolid se enfrentan en público por sus presupuestos

Pelea de alcaldes socialistas a plena luz del día y en público. A través de las redes sociales. Es lo que ha ocurrido este domingo entre el alcalde de León, José Antonio Diez, y el de Valladolid, Óscar Puente. La batalla ha empezado por un tuit del polémico edil vallisoletano a cuenta de la inversión del gobierno regional de PP y VOX en los presupuestos autonómicos que se han presentado en las últimas horas.

Puente, en su publicación que fue respondida por su compañero Díez, afirmaba que «Valladolid prospera, pero no gracias al mantra del centralismo». Su homologo leonés le ha respondido que «no es necesario provocar constantemente. Sabes que Valladolid sin el brutal centralismo de la Junta de Castilla y León y sus 6.000 millones de euros no provincializados que quedan ahí no sería lo que es». Y le exige a su compañero de partido que «no engañéis».

No es necesario provocar constantemente. Sabes que Valladolid sin el brutal centralismo de la @jcyl y sus 6.000M€ no provincializados que quedan ahí no sería lo que es. No engañéis.

Otro año se repite el agravio que negáis.

Con todo el respeto, un poco de objetividad #leonesp https://t.co/FZ7A9wHZXs — JADiez / ❤️ 🦁 (@JADIEZLEON) October 30, 2022

Diez le ha pedido a Puente «con todo el respeto, un poco de objetividad». Según él, con las inversiones consignadas en los presupuestos autonómicos, «otro año más se repite el agravio que negáis». Algo sobre lo que no está de acuerdo Puente que, antes, había asegurado que «basta con examinar las inversiones de los últimos 25 años para constatarlo». Las cuentas autonómicas del gobierno regional del popular Alfonso Fernández Mañueco se presentaron en las últimas horas y ahora empiezan su tramitación parlamentaria en las Cortes.