El alcalde comunista de Zamora boicotea la jura de bandera de 300 civiles organizada por el Ejército

Más de 300 civiles juraron bandera este domingo en la Plaza Mayor de Zamora en un acto organizado por el Ejército de Tierra. La ceremonia fue un éxito también de público. Los zamoranos llenaron su plaza principal en un acto que hermana, como nunca, a los ciudadanos y sus fuerzas armadas.

El contrapunto, durante las semanas previas, lo puso el alcalde comunista de Zamora, Francisco Guarido, de Izquierda Unida, dedicado -según diversas fuentes- a tratar de boicotear la ceremonia organizada por el Regimiento de Especialidades de Ingenieros nº 11 de Salamanca. Fuentes locales cuentan a OKDIARIO que, desde el primer momento en que el Ejército de Tierra se dirigió al ayuntamiento, «Guarido se dedicó a poner pegas y boicotear el acto». Primero se negó a que se celebrara en la Plaza Mayor, pero finalmente tuvo que ceder.

«Guarido se ha negado a ayudar en todo lo que dependía del Ayuntamiento hasta tal punto que las vallas para bordear la plaza con la bandera nacional y las sillas para la presidencia, las autoridades y los invitados del acto los han tenido que traer soldados desde su cuartel en Salamanca», cuentan las fuentes que denuncian a OKDIARIO lo ocurrido. «Es más -señalan- el Ayuntamiento prohibió a los vecinos de la plaza que colgaran banderas nacionales en sus ventanas o balcones». En la última jura de civiles que se celebró en la ciudad en el año 2013, antes de que el comunista Guarido accediera a la alcaldía, los balcones y ventanas de la Plaza Mayor se engalanaron con banderas de España.

Guarido puso pegas también a la asistencia de los servicios de emergencia y Policía Municipal. Las fuentes consultadas aseguran que «el Ejército tuvo que llegar a un acuerdo con la Cruz Roja local». Con todo, los mandos de la Policía Municipal de Zamora atendieron la invitación del Ejército y asistieron a la jura de bandera junto al resto de autoridades civiles, policiales y militares. Guarido, por supuesto, no apareció.

Francisco Guarido es alcalde de Zamora desde 2015. Gobierna con mayoría absoluta. Su mujer, Laura Rivera, es la segunda teniente alcalde de la ciudad. Todo queda en casa.

Guarido, que pone pegas a la jura de la bandera constitucional de España por parte de civiles, no ha tenido reparo en más de una ocasión en posar con la bandera de la II República, incluso dentro del edificio del Ayuntamiento y con niños, como denunció OKDIARIO en su momento. Tampoco ha tenido problemas en saludar a sus seguidores desde el balcón oficial del consistorio con el puño en alto, símbolo del comunismo, ideología criminal que ha dejado -por ahora- 150 millones de muertos en el mundo, a la que Guarido y su mujer, sin embargo, profesan admiración.

Un éxito

«El acto ha sido un éxito -destacan quienes lo han seguido- pese al desprecio y el ninguneo del alcalde Guarido. La plaza estaba a rebosar de gente, que no han parado de aplaudir». «El Ejército no se merece esto», señala una de las personas asistentes.

306 zamoranos juraron bandera: 145 hombres y 161 mujeres. «Desde un señor de 91 años o una anciana en silla de ruedas a una chica de 18 años», cuentan testigos. El acto, en el que se rindió homenaje también a quienes dieron su vida por España, estuvo presidido por el General Jefe del Mando de Ingenieros y Comandante Militar de Salamanca y Zamora, el general de brigada Manuel Maldonado Pardo. En su discurso, el general Maldonado destacó la importancia de la jura de bandera «que representa los valores de la nación y su unidad» y agradeció «la gran acogida por parte de la población de Zamora».

No así de su alcalde, el comunista Guarido, que, una vez más, ha dado muestras del sectarismo ideológico que preside su gestión. Si la mujer del alcalde, Laura Rivero, es la segunda teniente alcalde de la ciudad, el primer teniente alcalde es otro dirigente de Izquierda Unida, Miguel Ángel Viñas. Es militante del Partido Comunista y portavoz del equipo municipal. Como contó OKDIARIO, durante un pleno telemático en septiembre de 2020, Viñas respondió a las críticas de la oposición afirmando: «Ya me gustaría a mí la dictadura del proletariado!, pero no la tenemos». «Tenemos -se lamentó Viñas- una democracia».