La última Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Boye Elbal & Asociados, el bufete de abogados de cabecera de los políticos independentistas como Carles Puigdemont y Quim Torra, de etarras como José María Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, o de altos cargos de Podemos como el canario Alberto Rodríguez, arroja 109.341 euros de pérdidas frente a los 1.321 euros en positivo del año anterior. Como telón de fondo de la declaración de pérdidas está que Boye todavía debe pagar como indemnización 1,2 millones al empresario Emiliano Revilla tras colaborar en su secuestro en 1988.

Las cuentas anuales que desvela OKDIARIO acaban de ser remitidas al Registro Mercantil y hacen referencia al cierre del ejercicio de 2020. Este bufete tiene como administradora única a la pareja de Gonzalo Boye, Isabel Elbal, también abogada. Aunque ha dimitido como administrador de la empresa para evitar embargos, Boye sigue trabajando en ese despacho, tal como se puede comprobar llamando al teléfono de la web.

El bufete declara pérdidas a pesar de que cada vez ha asumido más causas (Rodrigo Lanza, Edward Snowden, Valtonyc, etc.). No obstante, sus clientes están en el ojo del huracán y se enfrentan a muchas condenas. El propio Boye también está contra las cuerdas. Fue condenado en 1996 por colaborar con la banda terrorista ETA en el secuestro del empresario Emiliano Revilla. Por esos hechos aún tiene por pagar 1,2 millones de euros como indemnización al empresario que hoy tiene 93 años. La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decretado que ese pago sigue pendiente. No ha prescrito, como defendía Gonzalo Boye.

Por el contrario, el abogado no quiere pagar. Sólo se le han embargado por ahora 2.000 euros, según informó El Confidencial. El letrado carece de propiedades a su nombre.

La empresa que fundó Gonzalo Boye también está en números rojos. El importe neto de la cifra de negocios ha pasado de 570.589 euros a 294.095 euros en un año. Los gastos en aprovisionamientos y personal se han mantenido estables y, por tanto, la empresa ahora se encuentra en pérdidas. También sorprende la reducción de activos de 609.039 euros a 271.307 euros en 2020. Del mismo modo, el patrimonio neto pasa de 102.799 euros en positivo a 6.542 en negativo. El número de empleos pasan de 8 fijos a sólo 5.

Extracto de las cuentas anuales del despacho de abogados. (Clic para ampliar)

En otro punto de las cuentas se destaca que éstas «se han realizado sobre la base de continuidad en la gestión. Todos los criterios de valoración se han aplicado bajo este principio, y no encaminados a determinar el valor patrimonial de la empresa a efectos de enajenación o liquidación. No existen incertidumbres sobre el funcionamiento futuro de la sociedad». Condenado en 1992

Gonzalo Boye nació en Chile en 1965. Tenía amigos en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y tras unos estudios inconclusos de Políticas y Economía en Alemania llegó a España en los 80 y fue detenido en 1992. Fue descubierto por un amigo que le acusó de colaborar con ETA. Se demostró probado que ayudó a vigilar los movimientos del dueño de la compañía Chorizos Revilla. Este empresario a la postre fue secuestrado durante 249 días en un zulo hasta que su familia pagó 1.000 millones de pesetas. No obstante, él aún hoy sigue diciendo que es inocente.

El grupo chileno de Boye prestó la «logística» para los seguimientos: prestaron un vehículo. El letrado «participó plenamente» en las labores de vigilancia de la que estaba totalmente al tanto, según la sentencia. Fue condenado a 14 años de cárcel y cumplió 6. Allí logró el título de Derecho. También se le impuso una indemnización de 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros) que nunca llegó a abonar tras declararse insolvente.

Ahora, está siendo investigado por blanqueo de capitales en la Audiencia Nacional, aunque él defiende que es inocente. Aparece una causa sobre narcotráfico donde está implicado el famoso Sito Miñanco, al que defendió en su último juicio. En ese contexto, el tribunal, tras la personación de Revilla, ha hecho «efectivos los embargos» y ha dado orden de «profundizar en la investigación patrimonial» de Boye para pagar la indemnización. Sólo se pronunció en contra el magistrado Ramón Sáez Valcárcel, ahora propuesto por Podemos para el Tribunal Constitucional.

OKDIARIO ha contactado con Gonzalo Boye para recabar su valoración sobre las cuentas anuales de la empresa, pero, por ahora, ha declinado hacer comentarios.