En plena vorágine sobre quién se pondrá al frente del Gobierno de la Junta de Extremadura, OKDIARIO entrevista a una de las figuras clave en las negociaciones entre el PP y Vox, que arroja luz sobre lo ocurrido en las últimas horas: el secretario general del PP en Extremadura y número 2 de María Guardiola, Abel Bautista. «Vox nos pidió dos consejerías, Agricultura y Cultura, la presidencia de la Asamblea y eliminar el término violencia machista del acuerdo. Tuvimos sólo dos reuniones con ellos porque no quisieron más. No nos hablaron ni del campo extremeño ni de la sanidad ni de las carreteras ni de los trenes. Sólo nos hablaron de temas nacionales de inmigración ilegal, okupación, derechos LGTBI o de eliminar la expresión violencia machista, que no son problemas para los extremeños», desvela en el encuentro con este periódico Abel Bautista, sobre la última hora de las negociaciones con Vox, que ha pilotado personalmente con Ángel Pelayo, líder regional de la formación de Santiago Abascal. Abel Bautista se mjuestra tajante: «María Guardiola cumplirá su palabra y habrá elecciones antes que gobernar con Vox».

Abel Bautista afirma rotundamente: «María Guardiola se comprometió a no gobernar con Vox y su patrimonio es la palabra dada. María Guardiola cumplirá su palabra y habrá elecciones de nuevo antes que meter a Vox en el Gobierno». Y lo expresa también así: «Vox no entrará en el Gobierno para dar batallas culturales». Abel Bautista lo remata asegurando, además, que «Vox no sería un socio leal en el Gobierno» y que «no puede entrar en el Consejo de Gobierno de Extremadura, quien no conoce los problemas de los extremeños». Abel Bautista destaca contundente: «María Guardiola cumplirá su palabra y habrá elecciones antes que gobernar con Vox».

En este sentido, Bautista considera que «Vox ha traicionado la negociación» y se muestra «convencido» de que Vox Extremadura hubiera firmado el acuerdo que el PP les presentó sin la presión de la dirección nacional de Madrid, representada por Jorge Buxadé e Ignacio Hoces: «Estoy convencido de que Vox Extremadura hubiera firmado ese acuerdo. Hubo un receso en la negociación. Pidieron un tiempo para llamar a Madrid y a la vuelta dijeron que ‘lamentaban’ no poder firmar el documento. Si ‘lamentaban’ no poder firmar el acuerdo es porque no estaban de acuerdo con lo que finalmente iban a hacer». Ángel Bautista afirma que «estamos convencidos de que, si hubiera dependido de Vox Extremadura, la Asamblea tendría hoy un presidente del PP o de Vox, y no uno del PSOE, y estaríamos hablando ya de la fecha de la investidura». En la misma línea, indica que «Extremadura ha sido, para Vox, el tablero de ajedrez nacional donde se jugaban las piezas para negociaciones en otras comunidades. Hemos sido moneda de cambio para Vox».

En plena atención sobre lo que está ocurriendo estos días en Extremadura, Abel Bautista compara a Vox con Vara y Sánchez: «María Guardiola ha tenido las manos libres y autonomía para negociar. Pero el candidato de Vox, Ángel Pelayo, ha dependido de Madrid. Igual que Vara y el PSOE. Cuando Vara tenía que elegir entre Extremadura y Sánchez, elegía a Sánchez y, en esta ocasión, cuando Vox ha tenido que elegir entre Extremadura y las directrices desde Madrid, ha elegido las directrices de Madrid».

Además, Abel Bautista aborda de la «reacción incomprensible e irracional de Vox» ante un ofrecimiento «generoso» por parte del PP: «Vox tiene 5 diputados y el 8% de votos. El PP tiene el 38,85% de los votos y 28 diputados. Tuvimos dos reuniones de negociación. Si hubieran querido tener 10 ó 20 reuniones, hubieran tenido 10 ó 20. Pero sólo han querido dos. Les ofrecimos un pacto programático que incluía para Vox la Presidencia de la Asamblea y la Secretaría de la Mesa de la Cámara (lo que suponía el control absoluto del órgano legislativo) y les ofrecimos también ceder el senador autonómico que le corresponde al PP para defender en Madrid los intereses de Extremadura. Además, ofrecimos constituir un órgano de seguimiento para garantizar el cumplimiento de los acuerdos firmados».

A juicio de Abel Bautista, «si alguien pone como línea roja asuntos ideológicos para dar batallas culturales que no existen en Extremadura, María Guardiola cumplirá con su palabra dada hasta el final». Según el secretario general del PP extremeño, «en Extremadura no hay un problema de inmigración ilegal o de okupación en los barrios de las ciudades o en los pueblos. La gente por la calle no quiere minimizar derechos al colectivo LGTBI ni tampoco se queja de la utilización del término violencia machista. Nosotros nos pateamos los 42.000 kilómetros cuadrados y 388 municipios de Extremadura y no vemos esas preocupaciones. Estos nos son los principales problemas de Extremadura».

Abel Bautista cree que «Vox no tiene un programa para Extremadura» y señala: «Hemos hecho todo lo posible. Con un documento serio como el que les presentamos y medidas que comparte una gran mayoría de extremeños, incluidos los votantes de Vox».