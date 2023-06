Abascal: «No celebro el Orgullo Gay porque soy heterosexual»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anticipado este miércoles que no celebrará el Día del Orgullo LGTBIQ+, cuando se marca en rojo este 28 de junio como Día Internacional LGTBIQ+, con la manifestación en Madrid, programada para este sábado 1 de julio. Así las cosas, Abascal ha reconocido que «no celebro el Orgullo Gay, supongo que porque soy heterosexual».

El líder de la formación de Vox ha querido matizar que hay «muchos homosexuales que no celebran este día que no reducen su personalidad y su ser simplemente a su querencia sexual». A su juicio, la celebración del orgullo LGTBIQ+ tiene «mucha menos importancia» de la que algunos políticos y lobbies quieren «hacer creer» y opina que hay muchas personas homosexuales, algunas de las cuales votan a Vox, que «no se identifican con ese mensaje ni creen que esto tenga que tener un día especial de celebración».

En otro sentido, en referencia a las elecciones del 23J, Abascal ha recordado al PP que «si no se tiene mayoría», como es lo que está pasando en algunas autonomías, «hay que pactar». Además, ha subrayado que en la pasada legislatura los acuerdos de investidura alcanzados en algunas regiones con el PP quedaron «en papel mojado». Por todo, cree «razonable» participar en el Gobierno, en referencia a la lectura que se realiza a partir de las encuestas que se escriben con la victoria del Partido Popular sin mayoría absoluta.

En esta línea, el líder de Vox ha resaltado que entrar en el Gobierno no es que sea una «línea roja», pero sí se trata de «respeto» a sus votantes y de no «maltratarles». Durante las mismas declaraciones en una entrevista a Tve, ha señalado que «actuar como si no existiese Vox es como si no existiesen los españoles que nos han votado. Somos la tercera fuerza del país», llamando a «formar una mayoría alternativa a los socialistas y comunistas».

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha prometido que si gana las elecciones del próximo 23 de julio, acabará con las leyes que «dividen y destruyen» y que atentan contra la prosperidad, como las de Cambio Climático, la de Memoria Democrática, la Ley de Educación, la Ley Trans y la ley del sólo sí es sí. «Es nuestro primer compromiso», ha garantizado. Además, quiere «terminar» con las leyes que atacan la libertad en todos los órdenes, por ejemplo la ley de memoria histórica o las leyes lingüísticas que impiden a los padres en gran parte del territorio nacional escolarizar a sus hijos en la lengua materna cuando esta es la lengua oficial del Estado.