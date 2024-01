Abascal anuncia la renovación de la dirección de Vox para enfrentar al «peor Gobierno de la historia»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha abierto el curso político de la formación este lunes con una rueda de prensa en la sede de la formación, en la que ha anunciado que la asamblea general de Vox se adelantará al próximo 27 de enero. En ella, se renovará con los votos de los militantes la dirección de la formación de cara al ciclo político de los próximos 4 años. Años «muy difíciles», en los que el PSOE y sus socios «van a intentar ilegalizarnos».

Vox se encamina hacia semanas claves para su futuro político a corto y medio plazo. En primer lugar, con la elección del candidato para las elecciones gallegas, uno de los desafíos más complejos que afronta la formación en el calendario. Y en segundo término, por la renovación de sus cuadros directivos que se avecina.

Según ha adelantado Abascal este lunes, «hoy he pedido al Comité Ejecutivo Nacional que adelante la Asamblea para elegir a la dirección de Vox. Será el 27 de enero, surgirá la nueva dirección política de la formación para los próximos 4 años».

«Es imprescindible que todos los afiliados lleguen a un estado de constancia colectiva sobre el momento crítico que vivimos y seamos capaces de conjurarnos ante este momento, con el peor Gobierno de la historia», ha señalado Abascal.

Candidatos alternativos

Al respecto, Abascal ha sido cuestionado sobre posibles candidatos alternativos que puedan disputarle la presidencia de Vox. El actual líder de la formación ha asegurado que él se presentará, pero que desconoce si hay alguna candidatura alternativa cuando le han preguntado por el nombre del portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith.

«Habrá cambios, como siempre que a una nueva etapa. Pero los militantes se enterarán antes que ustedes por una cuestión de respeto», ha señalado Abascal. Las posibles candidaturas necesitarán un 10% de avales del total de militantes con derecho a voto, que son alrededor de 50.000 y, por tanto, 5.000 los avales necesarios.

«Violencia política»

Sobre la polémica querella presentada por el PSOE contra los organizadores de la Nochevieja en Ferraz, Abascal ha asegurado que «estamos viendo a un Gobierno, socio de Bildu, de terroristas con delitos de sangre, indignándose por las protestas de la calle». Y lo hace «utilizando la Fiscalía y el Ministerio del Interior».

«Vox ha padecido durante esta legislatura pasada una violencia explícita y brutal. En Vallecas, siendo apedreados. En Sestao, en Vic… con diputados que fueron heridos, apedreados. Nuestros militantes son agredidos, se les da puñetazos, patadas, derriban nuestras mesas. Nuestros militantes veían un día sí y otro también pintadas con amenazas en las puertas de sus casas», ha recordado Abascal.

Sin embargo, ha destacado, «este Gobierno se presenta como víctima de amenazas inexistentes. Este Gobierno no tiene autoridad moral ninguna, es el amparador de la violencia política en España. Y mientras, Feijóo insiste en pactar con Sánchez. Lo hemos visto en las Comisiones del Congreso.».

Abascal ha señalado directamente a Alberto Núñez Feijóo, alegando que «se está convirtiendo en el balón de oxígeno de Sánchez. Que no cuente con Vox». «No rectifica la estrategia de la campaña electoral de atacar a Vox a través de sus terminales mediáticas. Ni después del resultado ni de comprobar que Sánchez está inmerso en un golpe», ha apuntado. «Corre a condenar con palabras gruesas cualquier acto de Vox y luego corre a dar la mano a Sánchez».

«Ilegalizarnos»

Abascal ha señalado también que este «va a ser un año muy difícil para Vox. No estamos dispuestos a normalizar este golpe, como que aquí no ha pasado nada. Vox va a padecer campañas mediáticas más insidiosas, vamos a padecer reprobaciones, declarados personas non gratas… nada nuevo.

Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, Abascal ha asegurado que «en eso, Génova 13 y el PSOE van a ir de la mano, manipulando nuestro mensaje y demonizando a nuestros militantes. Van a tratar de enfrentarnos y dividirnos, buscando corrientes, llevando a la televisión a cualquiera que haya traicionado a Vox. Incluso ilegalizándonos».

Y todo desde un partido, el PSOE, que según ha indicado Abascal ha traído a España «golpes de Estado en la República, se llevó el oro de España, robos al erario público, terrorismo de Estado, ha amparado la violencia, ha pactado con terroristas… su única motivación es mantenerse en el poder».

Sobre la querella presentada por el PSOE, Abascal ha reconocido que no tiene «ninguna preocupación». «Eso sí, nos lo tomamos en serio: este Gobierno está cerca de meter en prisión a los inocentes», ha recalcado.