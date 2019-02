Los republicanos, a quienes todos los sondeos dan como ganadores en Cataluña con el mejor resultado de la historia, quieren robar votos a los comunistas independentistas y a la CUP.

Han pasado diecinueve meses desde que el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, debiera abandonar junto a sus compañeros independentistas la cámara baja en cumplimiento de su promesa de estarse solo dieciocho meses en el escaño, el tiempo que aseguraban tardar en construir la República de Cataluña. Pero treinta y siete meses después de aquella promesa, no solo no ha abandonado el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo sino que ademas Rufián volverá a encabezar la candidatura de los republicanos a estas próximas elecciones junto con la ex diputada de Podemos en Cataluña Elisenda Alamany, según informan fuentes del partido a OKDIARIO.

Con este ticket electoral, Esquerra pretende conseguir su mejor resultado de la democracia en unas elecciones generales, empujado por el declive del PDeCAT y la falta de alternativa entre los independentistas. Rufián, que encabezó la candidatura en las pasadas elecciones como independiente procedente de las listas del paro y la asociación Súmate de independentistas castellano parlantes, se afilió a ERC hace unos meses para garantizarse un puesto en las listas. Quién no estará en ellas, como ya avanzó este periódico, será el histórico Joan Tardà.

Elisenda Alamany, por su parte, fue elegida diputada en el Parlament de Cataluña en las últimas elecciones como número dos de la candidatura de Catalunya en Comú – Podemos, que encabezó el dimitido Xavier Domènech. Durante varios meses ejerció el cargo de portavoz de los comunes hasta que presentó su dimisión debido a su perfil más separatista, por el que chocaba constantemente con gran parte de sus compañeros. En las últimas semanas ha estado impulsando un nuevo movimiento político, que ahora podría ser paralizado en una acción estratégica de ERC sumándola en sus listas.

Según todas las encuestas, Esquerra podría ganar las elecciones obteniendo el mejor resultado conseguido nunca en unas elecciones al Congreso de los Diputados. Algunos de los sondeos publicados en los últimos días les dan un crecimiento hasta los dieciséis diputados, algo que solo ha conseguido en Cataluña en unas generales el PSC y en una sola ocasión Convergència Democràtica, cuando el PSOE perdió las elecciones en 2011.