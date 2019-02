Un asesor de Tezanos tiene un libro con Iglesias y consintió el asalto a la capilla de la ‘Complu’

Su nombre aparece en el listado de 27 integrantes de dicha Comisión de Expertos, que ya celebró su primera reunión el pasada semana y cuya composición fue facilitada por el propio CIS a OKDIARIO en un ejercicio de transparencia.

La comisión de expertos, de carácter asesor, impulsada por el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, para blanquear sus experimentos demoscópicos en los sondeos de opinión incluye —además de la actual diputada de Podemos, Carolina Bescana, como informó OKDIARIO en exclusiva— a otro profesor muy próximo a Pablo Iglesias, líder de la formación morada. Se trata de Jaime Ferri, director del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Su nombre aparece en el listado de 27 integrantes de dicha Comisión de Expertos, que ya celebró su primera reunión el pasada semana y cuya composición fue facilitada por el propio CIS a OKDIARIO en un ejercicio de transparencia como organismo público. Desde esta institución, adscrita al Ministerio de la Presidencia, recalcan que Tezanos, militante del PSOE durante décadas, no ha elegido directamente a estos expertos, sino que han sido propuestos por la organizaciones, entidades públicas e institutos privados a los que ha pedido colaboración. Los nombres elevados por la Complutense han sido los de Bescansa y Ferri, que en ningún caso percibirán remuneración por su tarea asesora.

Jaime Ferri colaboró con Iglesias en el libro ‘Cuando las películas votan’ (Editorial Libros de la Catarata, 2013), donde el hoy secretario general de Podemos aparece como coordinador de una serie de artículos de politólogos y sociólogos en el que analizan comportamientos de vida a través del cine. En su caso, Ferri aborda la cinta In the loop (2009), un film británico de Armando Iannucci que representa, a su juicio, una “ácida sátira de los políticos angloamericanos que buscaron justificación a la decisión de invadir Iraq”.

Ferri también es conocido por ocupar el cargo de vicedecano de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid cuando un grupo de estudiantes de esta facultad, entre ellos la actual portavoz de Ahora Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, protagonizó el polémico asalto a la capilla de Psicología en 2011. Ferri no sólo consintió esta acción, preparada en su facultad por la asociación Contrapoder, sino que salió en defensa de estos alumnos. Además de hacerlo públicamente, firmó un manifiesto donde suscribió que “en modo alguno las estudiantes pretendían poner en cuestión el ejercicio de ningún derecho individual o colectivo”.

“El bueno de Jaime Ferri”

Así mismo, Ferri era el videcano de alumnos de la Facultad de Política de Somosaguas cuando se producían acciones de acoso a conferenciantes como la entonces líder de UPyD Rosa Díaz. En una entrada de su antigua bitácora fechada en 2009, Iglesias habla así del hoy miembro del comité de expertos al servicio de Tezanos: “El bueno de Jaime Ferri, vicedecano de alumnos, todavía no me ha llamado pero como sospecho que lo hará, me hago cargo de su confianza en mí como ‘bombero de la revuelta'”.

Este comité de expertos, que ya se ha organizado para trabajar en comisiones, tiene como objeto “valorar los retos y problemas actuales de las encuestas y las proyecciones electorales, y promover, en su caso, nuevos modelos y enfoques para efectuar estimaciones sobre los comportamientos electorales”.

Tras su llegada al CIS el pasado verano, el uso de métodos poco o nada ortodoxos empleados por Tezanos, ex miembro de la Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha recibido aluvión de críticas tanto de los partidos de la oposición como de profesionales del sector de la demoscopia.

Además, se da la circunstancia de que la Complutense, de la que proceden Bescansa y Ferri, no realiza estudios de opinión con intención de voto como los que hacen el CIS y aquella empresas privadas que ofrecen sus trabajos a los medios de comunicación.