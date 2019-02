Granados denuncia que Zaplana hubiera salido antes de la cárcel “si hubiera sido del PSOE”

El exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados ha afirmado este viernes que el exministro Eduardo Zaplana no "hubiera durado tanto en prisión preventiva si hubiera sido del PSOE".

“Una persona (Zaplana) que gracias a Dios ayer finalmente salió de prisión preventiva, no hubiera estado tantos meses en la cárcel si no hubiera sido porque es el del PP; si hubiera sido del PSOE no hubiera durado en prisión preventiva con esa situación más de una semana”, ha indicado Francisco Granados a su llegada a la Audiencia Provincial de Madrid para testificar en el juicio de los presuntos ‘espías’ a sueldo de la Comunidad de Madrid.

El pasado jueves se decretó la libertad provisional de Eduardo Zaplana, en prisión desde el pasado mes de mayo e ingresado en el Hospital La Fe de Valencia desde diciembre a causa de la leucemia que padece.

Granados ha apuntado que estas palabras no las ha vertido “en detrimento del PSOE, que defienden siempre a sus compañeros hasta las últimas consecuencias”.

El exsecretario del PP madrileño ha afirmado que va a colaborar con la Justicia. “Estamos aquí porque se trata de asuntos relacionados con el PP, si no esto no habría llegado al Juzgado”, ha apostillado.