Eduardo Inda: “Pedro Sánchez, traidor, vete ya”

Eduardo Inda llama a los españoles a movilizarse. La manifestación del próximo domingo día 8 contra las últimas traiciones de Sánchez debe ser una demostración del descontento de un país que ve cómo su presidente es capaz de ceder ante los separatistas con tal de mantenerse en La Moncloa.

“España, que hace no tanto era un imperio en el que jamás se ponía el sol, ahora es un país a la deriva porque gobiernan los peores. Pedro Sánchez está siendo peor presidente que Zapatero, que ya es decir”, asegura Inda. El director de OKDIARIO argumenta que “el nombramiento de un relator, de un mediador entre el Gobierno de España y los golpistas catalanes, es tremendo, lamentable. Por no hablar de la dejación de funciones que supone que el presidente del Gobierno no esté llevando a cabo lo que prescribe la Constitución”.

El precio que Sánchez está pagando por mantenerse en La Moncloa, por usar el Falcon, el Airbus, el coche oficial, está siendo demasiado alto para una democracia como la española. Inda asegura no entender “qué narices hace un relator, un mediador, dirigiendo la política interior de este país”. Esta traición de Pedro Sánchez es la última tropelía que podía cometer. Por eso, Eduardo Inda pide a los españoles acudir en masa a la manifestación del próximo domingo día 8.

“Es necesario que todos vayamos a la gran manifestación convocada por PP, C’s y VOX para protestar por esta rendición de Sánchez a los golpistas para sobrevivir en Moncloa. Y apelo a los socialistas de bien a que el domingo estén también todos ellos en Colón”, asegura Inda.

Por último, el director de OKDIARIO le lanza un mensaje al todavía presidente del Gobierno: “Pedro Sánchez, eres un traidor, vete ya”.