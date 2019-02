Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, sigue dedicando numerosos mensajes en Twitter a VOX, la formación liderada por Santiago Abascal, en la que está especialmente centrado tras su espectacular irrupción en las pasadas elecciones andaluzas de diciembre.

En concreto, hoy le ha tocado el turno de recibir los improperios de Pablo Echenique al propio Abascal, al que ha atacado por haber cobrado en los cargos públicos que ha ocupado, ilustrándolo con un gráfico en el que se reconoce haber hecho los cálculos con estimaciones.

“Hasta 2013, Santiago Abascal ganó casi 700.000€ de las instituciones públicas que quiere cerrar. A partir de 2013, le empezó a pagar Vox con dinero del CNRI, una secta islamista iraní”, ha escrito Echenique en su perfil de Twitter. Un mensaje que ha cosechado innumerables críticas en las respuestas que ha recibido.

“Y tú no pagabas las cotizaciones de tu empleado, sois todos iguales. ¡Dimite ya!”, le pedía un usuario en referencia a su condena ya en firme. Y es que el Juzgado de lo Social número 2 de Zaragoza ratificó el pasado 22 de enero la sanción que impuso la Seguridad Social al secretario de Organización de Podemos, por contratar irregularmente a su asistente.

En la misma línea le solicitaban que no opinara sobre los demás políticos hasta cumplir con el código ético de Podemos y dimitir por la sanción de su asistente: “Cuando dimitas y demuestres un mínimo de dignidad podrás criticar lo que hagan los demás. Hasta entonces recomiendo que te mantengas al margen”.

“Seguro que no has dormido esta noche buscando basura. Cuando abra Guaidó los cajones vais a manchar los calzoncillos. Por detrás. Y por delante”, le decía otro tuitero sobre los pagos hechos por el régimen chavista a Podemos en sus inicios y que últimamente varios opositores venezolanos han anunciado que harán públicos cuando el dictador Nicolás Maduro abandone el poder.

“¿Alguien en la cúpula de Podemos ha trabajado alguna vez en una empresa privada?”, le interrogaba un usuario por los curriculum de los cargos de Podemos que figuran en la web de la formación.

Otro recordaba la compra de la mansión de los dos principales líderes de Podemos, Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar, que destapó OKDIARIO hace algunos meses: “Si Santiago Abascal hubiera invertido exactamente ese dinero en vivienda se podría haber comprado un casoplón idéntico al de tu jefe y tu jefa en la misma zona y serían vecinos”.

“¿Cobró de ellos y lo quiere cerrar?? Me parece bien. No lo compraron, le pagaron”, también ha sido un comentario de quienes apoyan que el presidente de Vox tratase de cerrar algunos de los organismos en lo que trabajó y que consideró que no tenían la suficiente utilidad.