El hijo de Carmena y su Junta cargaron 56.590 € al Colegio de Arquitectos con un proyecto fantasma

Las irregularidades en la gestión del Colegio de Arquitectos de Madrid por parte de Manuel Leira -el hijo de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena- y su Junta de Gobierno no dejan de aparecer.

Tras otros muchos gastos difícilmente justificables y que ya se encuentran sometidos a una investigación interna, el equipo de Manuel Leira Carmena se encargó de realizar transferencias y pagos desde las cuentas de la fundación del colegio y con destino a la sociedad de uno de sus íntimos amigos. En total se abonaron con esta mecánica 56.590 euros, justificados todos ellos con un proyecto fantasma que, en el momento en el que se iniciaron los pagos, ni siquiera había nacido, y al término de los desembolsos, no había cuajado en nada.

Era el año 2012. Y por aquellas fechas la estructura de control de las cuentas de la fundación del Colegio de Arquitectos de Madrid estaba en manos de un patronato en el que la “Secretaria de la Fundación” era nada menos que Pilar Pereda Suquet, actualmente asesora del Concejal de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid de Carmena. Como patrono figuraba Manuel Leira Carmena (hijo de la alcaldesa de Madrid) y otro Carlos Lahoz Palacio (íntimo amigo del hijo de Carmena -estudiaron la carrera juntos- y actual vicedecano del Colegio de Arquitectos y Patrono de la Fundación. En el Comité Ejecutivo el esquema de control pasaba por manos similares: la secretaria de la Fundación, Pilar Pereda, y como patrono, Manuel Leira.

El 11 de julio de 2012 se tramitó una modificación de los Estatutos de la Fundación Arquitectura, para incluir en ellos el denominado proyecto “Madrid Think Tank”. Pese a ello y a que no estaban aún aprobados los estatutos, ni el Proyecto Madrid Think Tank tenía la más mínima actividad, una sociedad denominada IKI ARCH S.L., cuyo administrador es Carlos Lahoz Palacio, íntimo amigo de Manuel Leira, recibió pagos por ese concepto, tanto del Colegio de Arquitectos (entidad que no tenía nada que ver con Madrid Think Tank) como de la Fundación Arquitectura.

El Colegio de Arquitectos abonó los siguientes pagos:

9 de enero de 2012: 1.770,00€

1 de febrero de 2012: 1.770,00€

1 de febrero de 2012: 3.540,00€

28 de junio de 2012: 1.770,00€

La Fundación Arquitectura, por su parte, se sumó con estos pagos:

3 de mayo de 2012: 1.770,00€

3 de junio de 2012: 1.770,00€

3 de julio de 2012: 1.770,00€

En total 14.160 € fueron pagados a la sociedad en cuestión antes de que el proyecto existiera.

Además, como Patrono de la Fundación, la sociedad de Carlos Lahoz no podía recibir dinero de la misma, sin autorización del protectorado de fundaciones del Ministerio de Cultura, autorización que nunca se solicitó.

La descripción de los trabajos en las facturas emitidas a la Fundación se registró de la siguiente manera:

“HONORARIOS TRABAJOS REALIZADOS MES DE ABRIL.

HONORARIOS TRABAJOS REALIZADOS MAYO THINK TANK.

HONORARIOS TRABAJOS REALIZADOS JUNIO THINK THANK”.

Durante el resto del año 2012, una vez aprobada la modificación estatutaria, la misma sociedad siguió emitiendo facturas a la Fundación con cierta periodicidad. Facturas por unos trabajos difícilmente justificables, pues durante todo el año 2012 el Proyecto Madrid Think Tank no tuvo, de nuevo, ninguna actividad.

Así, el 11 de octubre la Fundación abona a esta sociedad otros 3.630 € y el 29 de diciembre, 5.445 € más

El 26 de junio de 2013, Carlos Lahoz dimite como Patrono de la Fundación, pues así podía recibir sin problemas pagos de la misma por sus trabajos en el Madrid Think Tank (aunque venía haciéndolo desde hacía más de un año). De este modo, en el año 2013 la mercantil IKI ARCH S.L. recibe otros 21.255 € de la Fundación Arquitectura, entre los meses de agosto y diciembre.

Durante este año, además de alguna que otra conferencia que se celebra en el Colegio, la actividad del Madrid Think Tank se limita a la convocatoria de dos concursos de ideas: ECOTOP en septiembre y PIENSASOL en octubre.

En la sesión del Patronato de la Fundación de 30 de diciembre de 2013, en la que se explica y aprueba el Plan de Actuación y presupuesto para el año 2014, se introduce por fin un punto explicativo del Madrid Think Tank, que de la lectura de las propias actas se desprende que no tiene un plan de acciones o actuaciones definido y concreto.

Las actas –en poder de OKDIARIO– reflejan la escasa actividad del Madrid Think Tank hasta ese momento.

Llama la atención la explicación del presidente de la Fundación sobre el equipo del MTT, señalando como director a Carlos Lahoz, y manifestando que cobraba por dedicación tras su renuncia como Patrono (lo cual es falso: estuvo facturando incluso antes de existir el proyecto) y asegurando que se incorporaba entonces, como codirector, Manuel Leira (también falso: estaba desde el inicio, como se desprende de los programas de las conferencias o presentaciones de los concursos, alguno de ellos incluso plasmados en artículos de prensa de aquella época).

En 2014, IKI ARCH S.L. sigue emitiendo facturas a la Fundación durante el primer trimestre del año, recibiendo otros 12.100,00 € por consultoría y trabajos.

Los dos concursos, convocados por la Oficina de Concursos del Colegio de Arquitectos, se resolvieron por fin durante ese primer trimestre del año. E IKI ARCH S.L. dejó de emitir facturas en marzo de 2014, dejando como resumen un Madrid Think Tank sin la más mínima materialización en nada.

Todo ello, teniendo, además en cuenta que la sociedad que emitió las facturas es del íntimo amigo de Manuel Leira, y que han trabajado juntos en numerosos proyectos durante su carrera profesional, compartiendo, además y durante mucho tiempo, despacho profesional en la madrileña Calle Orellana, 1.

El proyecto fantasma se suma a otras irregularidades como el cargo de 13.945,32 euros en gastos durante los años 2011-2015 con conceptos como infinidad de viajes -a Brasil (coincidiendo con los preparativos de los Juegos Olímpicos) a Londres, Málaga o Cádiz-, pañuelos de Hermès, plumas estilográficas Montblanc, taxis de madrugada, en Nochebuena o Nochevieja, e incluso multas de tráfico de coches particulares-. U otras como el gasto de casi 100.000 euros en comidas y catering mientras la entidad realizaba un ere.