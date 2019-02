OKDIARIO en el restaurante de Madrid perseguido por no acoger a TV3 durante el juicio del 1-O

Un restaurante madrileño está siendo víctima de un boicot separatista por rechazar la petición de TV3 de instalarse en él durante los meses del juicio del 1-O. OKDIARIO ha visitado sus instalaciones para conocer de primera mano lo sucedido y sus posibles consecuencias.

OKDIARIO ha entrado en Green House, el restaurante que recibió una oferta de la televisión pública catalana, TV3, para albergar un plató y una redacción durante los juicios del 1-O. Tras rechazar la petición de la cadena, el restaurante está siendo sometido al boicot de las hordas separatistas con comentarios negativos en las páginas de valoración.

Green House es un restaurante de comida tradicional mediterránea situado a pocos metros de la madrileña plaza de Colón. Su localización, muy cercana al Tribunal Supremo, lo convierte en el lugar perfecto para que jueces y abogados elijan su local para comer.

Es precisamente esta razón, “y no una razón política”, la que les ha llevado a declinar la oferta de TV3. “Preferimos conservar el ambiente íntimo del restaurante”, ha declarado uno de los propietarios a OKDIARIO.

Los socios meditaron la oferta y decidieron no aceptarla porque “no les merecía la pena”. Sin embargo, la decisión empresarial ha provocado un intento de boicot en las páginas de valoración.

La acción proviene de usuarios que no entienden por qué el restaurante no acogerá a Tv3. Por ello han valorado al negocio con la mínima puntuación y han incluido reseñas falsas sobre la comida y el servicio: “Pésima comida y pésimo servicio. Para salir corriendo. No recomendable en absoluto”, relata una internauta.

Muchos de ellos ni siquiera han disimulado y han criticado la negativa del restaurante a aceptar la oferta: “Los propietarios ejercen el derecho de admisión por ideologías políticas democráticas o independentistas, y se oponen a la libertad de prensa y de expresión. Están en su derecho, pero deberían advertirlo antes, como hago yo a Ustedes”.

Estas puntuaciones perjudican al restaurante que ha bajado su calificación en las reseñas de Google.

Sin embargo, los dueños aseguran que están muy orgullosos de su restaurante y que seguirán ofreciendo el mismo servicio a pesar de las críticas independentistas.