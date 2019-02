El PP también investigará en el Senado los cursos de doctorado de Sánchez en el Ortega y Gasset

El Grupo Popular no quiere dejar ningún cabo suelto en la comisión de investigación del Senado sobre la tesis doctoral del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez. Así, se retrotraerá en el análisis al comienzo de los estudios de Doctorado del presidente.

Los populares, según fuentes de la formación de Pablo Casado, estudiarán en detalle el origen de este postgrado en Economía del jefe del Ejecutivo, que empezó en el curso 2001/2002 en el Instituto Universitario Ortega y Gasset, centro adscrito a la Complutense, y terminó en la Camilo José Cela (UCJC) con la obtención de un ‘cum laude’ en noviembre de 2012.

Sánchez inició los cursos de doctorado en el Ortega y Gasset aquel curso de 2001/2002, pero los dos siguientes se los tomó en blanco, tal y como publicó ABC a partir de fuentes del Instituto Universitario. El hoy líder del PSOE retomó la actividad en el curso 2004/2005, y se examinó entonces del Diploma de Estudios Avanzados. El DEA suponía la concesión de suficiencia investigadora para pasar a la elaboración de la tesis doctoral. El régimen actual es distinto, pues el DEA desapareció en 2007 con el Plan Bolonia.

Tras la obtención del DEA, Sánchez hizo otro parón y no se matriculó en el Doctorado de Economía de la Camilo José Cela para realizar su tesis hasta febrero de 2010. Es decir, cinco años después de que consiguiera la suficiencia investigadora. Fue admitido vía convalidación dado que el DEA no caducaba. Pero, ¿por qué no se matriculó Sánchez otra vez en la Complutense, de carácter público, y optó en cambio por hacerlo en la UCJC, una institución privada? ¿Qué pensarán sobre el contenido de la tesis los profesores que en el Ortega Gasset impartieron a Sánchez aquellos cursos de doctorado? Ésta y otras preguntas de aquella etapa inicial siguen en el aire.

Las fuentes populares consultadas apuntan que serán citados cargos del Ministerio de Industria que dirigía Miguel Sebastián

Entretanto, este viernes finaliza el plazo para que los grupos parlamentarios presenten en el Senado sus planes de trabajo para la comisión de investigación. De nuevo, según las mismas fuentes, el PP volverá a aceptar por “cortesía parlamentaria” una prórroga (será la segunda) solicitada por los socialistas para articular su mejor defensa. Por ello, el comienzo de las comparecencias se retrasará una vez más.

Las fuentes populares consultadas apuntan que además de los componentes del tribunal, tanto titulares como suplentes, serán citados cargos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que dirigía Miguel Sebastián, así como responsables del Instituto Universitario Ortega y Gasset y del rectorado de la UCJC en aquella época.

La directora de la tesis de Sánchez fue María Isabel Cepeda, que tenía estrecha relación con los miembros del tribunal calificador. Entre ellos se encontraba el profesor Juan Padilla, quien coincidió con Sánchez (el presidente impartió clases en esta universidad privada) en el departamento de Administración y Dirección de Empresas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la UCJC. Respecto al Ministerio de Industria, sobresale la figura de Carlos Ocaña, amigo de Sánchez, jefe de gabinete del ministro Sebastián y coautor del libro que recoge la tesis del secretario general de los socialistas.

Decir la verdad

En el origen de esta comisión está la negativa del jefe del Ejecutivo a comparecer en un Pleno monográfico en el Senado para dar explicaciones de su tesis doctoral. Tras negarse, el PP recurrió a la conformación de este órgano ya que es obligatorio por ley comparecer en una comisión de investigación parlamentaria y decir en ella la verdad.

La iniciativa salió adelante con el apoyo también de Ciudadanos, y con el objetivo de aclarar la autoría y el contenido de la tesis doctoral de Pedro Sánchez. Con todo, desde el PSOE no aseguran todavía que vayan a participar en las sesiones de la comisiones y barajan la posibilidad de mantenerse al margen en señal de denuncia, como hacen en la comisión que investiga la financiación de los partidos políticos también en el Senado. Eso sí, los socialistas se han preocupado de incluir a dos representantes en la Mesa de la Comisión para poder tener acceso a toda la documentación que se vaya solicitando a la Administración, a las universidades y otros organismos oficiales.

La lista de Ciudadanos

Por su parte, Ciudadanos ya ha hecho público su escrito en el que solicita 18 comparecencias, entre ellas las de Sebastián y Ocaña. Además, la formación naranja quiere igualmente que acudan a la comisión a ofrecer su testimonio tanto Cepeda como los integrantes del tribunal (Juan Padilla, Cristina Ruza Paz-Curbera, Ricardo José Rejas, Alejandro Blanco Fernández y Santiago Pérez Pérez-Camarero).

C’s también pretende llamar a una serie de profesores como Javier Ferri (departamento de análisis económico de la Universidad de Valencia); José Domingo Boscá (catedrático de Análisis Económico en esa misma universidad valenciana); Jesús Fernández Villaverde (profesor de economía en la Universidad de Pennsylvania); Julio Carviño y Jaime Rivera, de la Universidad Carlos III de Madrid, y Antonio Bascones Martínez, presidente de la Real Academia de Doctores. Otros nombres incluidos en esta lista son los de Rafael Cortés Elvira, ex rector de la UCJC; el diplomático Manuel Cacho, y el propio Sánchez.