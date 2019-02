Se resguarda bajo un seudónimo, 'Lady Crocs', como ampara la ley. Cualquier ciudadano puede 'protegerse' en el anonimato. Su identidad era desconocida hasta que el diputado Gabriel Rufián (ERC) la puso en la diana, con un 'tuit' en el que desvelaba dónde trabajaba.

Después vino un artículo en un diario independentista, en el que la ‘acusaban’, con otros compañeros, de ser una jueza “ultranacionalista”. La razón, según el periódico y los secesionistas, las publicaciones de determinados magistrados, que, detrás de perfiles anónimos en las redes, generaban, denunciaban, “catalanofobia”. Esto, además, en un contexto marcado por la proximidad del juicio al referéndum ilegal del 1 de octubre.

Como ‘prueba’ de esa supuesta animadversión al independentismo, el diario recopilaba varios de sus ‘tuits’. “Independientemente del independentismo, la independencia no puede tener lugar. Mañana Cataluña seguirá siendo y estando en España”, decía en uno. “Hay miles de catalanes que no quieren todo lo que está pasando y por los DDHH de esos parece que no se preocupa la Generalitat”, en otro. En otro más apuntaba: “Los catalanes también son españoles”. “Este fin de semana he estado en Gerona y lo que he visto allí es todo menos una campaña electoral. No se cumple ningún presupuesto (…) Había carteles que imponían votar, ¿Es eso democrático? Había carteles del ‘sí’ por todas partes, ¿Y del ‘no?”, se preguntaba en otro de los mensajes. “No tengo nada en contra de los catalanes. Me refiero a un proceso de pantomima que no tiene legalidad”, decía también.

Los independentistas cuestionaban además que la magistrada diese ánimos a los funcionarios tras el asedio a la consellería de Economía, o que ‘retuitease’ artículos de la prensa “de la caverna”. O que hiciese uso de su conocimiento de Derecho para “desafiar” al ‘procés’, recordando la ilegalidad de las actuaciones de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), o asegurando por ejemplo que Carles Puigdemont es un huido de la Justicia.

“Es una impotencia absoluta”

En conversación con OKDIARIO, ‘Lady Crocs’ corrobora la situación de acoso a la que se ven sometidos los jueces, en redes y fuera de ellas. Ella, personalmente, lo sufre día a día, por defender la Constitución y la ley frente al desafío independentista.

“He recibido mensajes diciendo que soy la vergüenza el Poder Judicial, que algo tendría que pasarme a mí y a mis hijos”, señala.

Defiende la legitimidad del anonimato. “Es una decisión personal y particular que adopta una persona y que no creo que esté limitada por la profesión que ejerzas”, apunta. Ahora, asegura sentirse “impotente” porque se la señale, rompiendo con el derecho a salvaguardar la identidad.

“Es una impotencia absoluta. Eso, sin entrar en el detalle de que lo he decidido así por motivos de seguridad, lo cual es importantísimo. Pero es que es un derecho que quieras estar en las redes y sin embargo, no quieras mostrar quién eres”, señala.

Que el independentismo la pusiese en el punto de mira, con fotografía incluida, tuvo sus consecuencias. “En mi juzgado no ha pasado nada. Al contrario, he recibido mucho apoyo, pero en Twitter sí. Insultos, ataques…Pero en mi cuenta no han encontrado ni un insulto. Y si lo encuentran, y consideran, que lo denuncien. Pero eso no justifica que descubran tu identidad”. En su perfil ha escrito 35.300 ‘tuits’. Acumula 37.900 seguidores.

Este jueves, la juez explotó en la red, publicando un ‘hilo’ de mensajes en el que relataba el acoso sufrido desde hace meses e iniciado por Rufián.

“Hoy me he despertado triste. Me apena la deriva que está llevando la actual situación. Soy juez, formo parte de un Poder del Estado, el Poder Judicial. La Constitución Española garantiza a los ciudadanos que debo ser independiente, imparcial, inamovible y sometida únicamente al imperio de la ley”, explicaba en Twitter.