Podemos presenta de precandidata a alcaldesa a la mujer que se hacía con los DNI para sumar afiliados

“Completamente confidencial, solo necesitamos vuestro DNI doble cara y vuestro código cuando lo recibáis”. Así engañó una dirigente de Podemos La Rioja a simpatizantes para inscribirles en el partido sin su consentimiento. Maria Cristina Marín, que así se llama la mujer se presentará a la alcaldía de Lardero, un municipio de La Rioja.

Lejos de haber sido sancionada, María Cristina Marín se encuentra en las precandidaturas del Podemos para el Ayuntamiento del municipio riojano. Marín, miembro del consejo ciudadano autonómico de los ‘morados’ en La Rioja, envió un mensaje masivo por distintos grupos de WhatsApp en los que pedía la fotocopia del DNI con la excusa de necesitarla para conseguir avales.

Además de esta petición, añadía que también se requería el código facilitado por el sistema. Se trata de una contraseña que, por ejemplo, permite votar en los procesos que el partido abra para consultas a sus militantes.

En los pantallazos, a los que tuvo acceso OKDIARIO, se puede observar cómo la dirigente podemita engañaba a aquellos que recibían el mensaje asegurándoles que “no implica afiliaciones ni obligaciones, solo un apoyo eventual”.

Estos hechos fueron denunciados ante la Comisión de Garantías del partido, que no ha sancionado a María Cristina a pesar de las pruebas gráficas que existen.

“Falta de B12”

La historia no acaba ahí. Al publicar OKDIARIO la noticia en la que se demostraba que María Cristina había intentado obtener DNI para afiliar a gente sin su consentimiento, la de Podemos intentó justificar lo ocurrido por su falta de vitamina B12.

“En esta etapa de nuestra vida nuestras emociones afloran. Ahora te quiero, ahora me enfado, ahora estoy super contenta, ahora triste…”, comenzaba su comunicado. “Yo particularmente no fijo la vitamina b12 importante para el equilibro y la memoria que con mi despiste natural no me entero de nada”, continuaba.

María Cristina ha añadido en su mensaje un ‘agradecimiento’ a aquellos que han enviado su fotografía a OKDIARIO: “Han decidido enviar al diario ok una foto mía de años atrás que me gusta mucho en la cual estoy de tipito fino”.

Lo cierto es que la fotografía con la que se ilustró la noticia que provocó su reacción se encuentra en Internet y es de acceso público. De hecho la imagen aparecía en la página oficial del partido, como puede observarse en la captura.