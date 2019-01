El PSOE declina recibir en el Senado a una delegación venezolana del presidente legítimo Guaidó

El Partido Socialista se ha ausentado de una recepción informal que PP y Ciudadanos han realizado este jueves en Senado a una delegación venezolana del presidente legítimo Juan Guaidó.

Por parte del Grupo Popular han estado presentes su portavoz, Ignacio Cosidó, y el responsable de los populares en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos en la Cámara Alta. También han saludo a la delegación de Guaidó los senadores de Ciudadanos, con la portavoz Lorena Roldán al frente.

La delegación venezolana la han formado Fernando Gerbasi, embajador jubilado del servicio exterior venezolano y ex viceministro de relaciones exteriores de Venezuela; Sergio Contreras, coordinador político de Voluntad Popular en Madrid y ex preso político; y José Ignacio Guedez, ex secretario del Parlamento Nacional y ex secretario general del Partido de la Causa R de Venezuela.

El PP, acompañados de esta comitiva, ha registrado en la Cámara Alta una moción en la que insta al Gobierno de España a reconocer a Juan Guaidó como “presidente encargado de la República venezolana”. Desde Ciudadanos, según fuentes de la formación naranja, se ha intentado promover una declaración institucional en este sentido, pero para ello se necesitaba unanimidad, algo imposible, además de por la postura del PSOE, por la negativa de Podemos.

Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, dio ayer el paso de asumir tal autoridad tras incumplir el dictador Nicolás Maduro la Constitución venezolana al no formular su debido juramento ante dicho Parlamento del país latinoamericano, con mayoría de la hasta ahora oposición.

Tal recepción se ha producido tras la multitudinaria manifestación que tuvo lugar este miércoles en la Puerta del Sol de Madrid, con la participación de venezolanos residentes en España que esta vez sí ven posible el fin de la dictadura de Maduro, y con el apoyo de dirigentes de PP y Ciudadanos.

El propio ex alcalde Caracas Antonio Ledezma, que tuvo que huir del país tras ser arrestado como preso político por el régimen chavista, animó desde las redes sociales a sus compatriotas en España a “hacer un pronunciamiento” exigiendo al Gobierno de Pedro Sánchez que reconozca a Guairó como “legítimo presidente de Venezuela”.

Sólo su “coraje”

Sin embargo, unas horas antes de este acto, Moncloa ha comunicado que el presidente del Gobierno, de viaje en Davos (Suiza), no reconoce Guaidó tal estatus, sino sólo el “coraje” que está demostrando como presidente de la Asamblea Nacional.

Así, el jefe Ejecutivo socialista, que gobierna gracias a los votos de Podemos, los aliados de Maduro en España, únicamente apoya la celebración de unas “elecciones libres, democráticas y transparentes” en el país latinoamericano. Es la misma posición que mantiene la UE, si bien España tiene autonomía y libertad para pronunciar su propio posicionamiento. La cortada de Sánchez es una falacia.

“Gobierno de transición”

Sánchez fue quien realizó la llamada a Guaidó, de 10 minutos de duración, evitando así que Moncloa realizara una comunicación oficial reconociendo al hasta ahora líder opositor como “presidente encargado” de Venezuela. El presidente socialista también le ha trasladado que España reconoce toda la legitimidad a la Asamblea Nacional, a la que el régimen de Maduro despojó de todos sus poderes con la creación de una “Asamblea Constituyente” paralela. En este foro, controlado por el régimen, ha sido donde Maduro ha hecho su juramento.

Por su parte, Guaidó escribió un tuit tras la conversación telefónica con Sánchez en el que aseguró que el presidente le dio todo el respaldo a su propósito de que se forme un “Gobierno de transición” que convoque elecciones libres. Desde Moncloa han negado tal extremo, pues en ningún momento, sostienen fuentes de Presidencia, Sánchez ha mostrado su respaldo a ese eventual “Gobierno de transición” impulsado por Guaidó.