El PP cree que Sánchez intentará acabar la legislatura aunque no apruebe los Presupuestos

El PP ya contempla el escenario de que los Presupuestos Generales del Estado puedan ser aprobados y considera que, incluso aunque no sea así, Pedro Sánchez, intentará agotar entera la legislatura sin adelantar las elecciones, según fuentes de la dirección popular.

Los populares, en cualquier caso, están dispuestos a ejercer con firmeza la oposición y fuentes de la dirección han confirmado que se plantean pedir la reprobación de Pedro Sánchez si no acude al pleno del jueves convocado en el Senado para informar de su reunión de diciembre con el presidente catalán, Quim Torra.

Al PP no le vale con que Sánchez envíe a la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, o que comparezca cualquier otro ministro.

La única opción que barajan es que sea Sánchez quien comparezca o que proponga una fecha alternativa para ello.

En caso contrario, buscarían una fórmula para reprobar al presidente del Gobierno.

De momento, el Ejecutivo ha excusado la comparecencia de Sánchez por su viaje del miércoles y el jueves a Suiza para asistir al Foro Económico Mundial de Davos y la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha acusado a los populares de buscar la “confrontación” por pedir la comparecencia del presidente en el Senado.

La “semana blanca” de Pedro Sánchez

Los ‘populares’ creen que es una vergüenza que pasen dos meses sin que Pedro Sánchez haya comparecido en el Parlamento y que no tenga que enfrentarse a una sesión de control hasta finales de febrero, después del debate de presupuestos que tendrá lugar los días 12 y 13 de ese mes.

Dos meses sin pleno sobre los que las fuentes de la dirección del PP ironizan al hablar de “vacaciones” o “semana blanca” del presidente del Gobierno.

Sobre los presupuestos, los populares creen que el Gobierno puede sacarlos adelante, especialmente después de que la ex consellera de Trabajo Dolors Bassa, en prisión preventiva pendiente del juicio por el 1-O, haya pedido a los partidos independentistas que no dejen caer al Ejecutiva de Pedro Sánchez. “Y si no salen, aguanta”, subrayan las mismas fuentes.