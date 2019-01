La Policía Nacional detiene a dos alcaldes de la CUP acusados de desorden público

La Policía Nacional ha detenido esta mañana a los alcaldes de la CUP de los municipio de Verges y Celrà (Gerona), Ignasi Sabater y Dani Cornella. Desde la CUP han promovido una concentración protesta a las puertas de la comisaría de la Policía Nacional a partir de las 9 horas.

La Policía Nacional ha detenido esta mañana a los alcaldes de la CUP de los municipio de Verges y Celrà (Gerona), Ignasi Sabater y Dani Cornella, según informan en primicia fuentes del cuerpo policial a OKDIARIO acusados de un delito de desórdenes públicos.

Desde la CUP han promovido una concentración protesta a las puertas de la comisaría de la Policía Nacional a partir de las 9 horas.

El primer edil de Verges, uno de los pocos en manos de la CUP, está bajo custodia de la Policía. Agentes del cuerpo de seguridad del Estado han acudido a primera hora de este miércoles a su domicilio para notificarle la orden de detención. El alcalde estará defendido por el ex diputado de la CUP en el Parlament y abogado Benet Salellas.

Ayer mismo Sabater estuvo visitando en la cárcel de Figueres, a una media hora del municipio que preside y en el que reside el ex diputado separatista Lluís Llach, a la ex consejera de Asuntos Sociales Dolors Bassa, de Esquerra Republicana, según relata él mismo en su cuenta de twitter en la última publicación en que explica que trasladaron a la prisión la magia de los reyes magos. En el mismo tuit denuncia que el encarcelamiento de la ex consejera es “por sus ideas y convicciones”.

Delito de odio

En abril del año pasado, el alcalde anti sistema ya fue acusado por la fiscalía en base a un atestado de la Guardia Civil de haber cometido un delito de odio por varias declaraciones a los medios de comunicación. En ellas decía sospechar que agentes de la benemérita habían acudido al pueblo a pinchar las ruedas de los coches de los vecinos solo por ser independentistas. En aquel momento no fue detenido. En su comparecencia ante el juez, tres meses más tarde, negó el odio hacia el cuerpo de seguridad.