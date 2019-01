Las consejerías andaluzas borran de los ordenadores todo rastro de corrupción ante la llegada de Juanma Moreno

Los funcionarios de las Consejerías de la Junta de Andalucía apuran las últimas horas borrando todo rastro sospechoso de corrupción relacionada con los ERE o los cursos de formación en sus ordenadores, antes de la toma de posesión de Juan Manuel Moreno como nuevo presidente de los andaluces.

El PSOE andaluz no va a poner las cosas fáciles al PP en la persecución de la corrupción acumulada en casi cuatro décadas de Gobierno regional. Los populares ya han anunciado una auditoría plena de la Junta para investigar la participación política en casos de corrupción como los ERE o los cursos de formación. Y lo primero que se han encontrado los equipos del PP, antes incluso de pisar los salones de SanTelmo, es con cientos de testimonios de funcionarios y técnicos de las consejerías relatando el borrado de datos de los ordenadores.

Desde el PP no ocultan que “temíamos que esto ocurriese, que hubiese destrucción de documentos físicos. El aviso constante que tenemos es de borrado de datos masivo de los ordenadores”.

Pese a ello, estas mismas fuentes señalan que “es imposible que, por mucho que hagan, eliminen todos los rastros, porque esas prácticas han afectado a tramitaciones presupuestarias, a documentos contractuales, a cientos de procedimientos de subvenciones. Y siempre quedarán pistas de todo ello”.

Legislatura dura

Los Populares se preparan de este modo para una legislatura un tanto agitada. Agitada porque las estructuras de enchufados y colocados por el Partido Socialista durante todo este tiempo no harán fácil la labor de búsqueda y limpieza de corrupción. Y agitada también porque, en el fondo, el socio de Gobierno del PP –Ciudadanos– quedará en evidencia cada vez que afloren ilegalidades. Y es que todo lo que descubra esta legislatura autonómica será lo que no descubrió el anterior mandato con el apoyo de Juan Marín.

En el PP no ocultan que esperan un entendimiento más leal con la gente de VOX. Y que, a la vista de la implicación de Ciudadanos en la última legislatura socialista en Andalucía, y de la nueva estrategia de los naranjas a escala nacional, pueden surgir roces en el camino.

Los ERE, los cursos de formación, las subvenciones a chiringuitos y sindicatos y el caso de la mina de Aznalcollar son las líneas de investigación más temidas en los viejos equipos socialistas de la Junta. Y sobre las que más datos piensa recabar el nuevo Gobierno regional para intentar acabar con la porquería acumulada.

El punto de partida de esta operación limpieza será el mismo viernes: desde el minuto uno de la toma de posesión de Juanma Moreno. Y es que el popular será el primer presidente no socialista. Y este mismo martes se presentado prometiendo que hará efectivo “el cambio que ha llegado a Andalucía”.

La recepción no ha podido ser más fría. Y es que la foto más esperada, la de la presidenta actual Susana Díaz saludando a su futuro sustituto, no se ha producido. Por no haber, no ha habido saludo ni de cortesía.

Moreno ha pedido “tiempo y apoyos”

Moreno ha utilizado los primeros minutos de su discurso para reivindicar “el pacto de investidura y estabilidad” con VOX y Ciudadanos y apelar insistentemente al “diálogo”. Tras reconocer que para ser el presidente “reformista” que pretende ser “se necesita tiempo y apoyos suficientes”, ha recordado a todas las fuerzas que se requiere diálogo para traer la “savia nueva en la política andaluza”. Al PSOE y a Podemos en Andalucía les ha pedido una relación “sin cordones sanitarios”.

El discurso ha tenido otro termómetro de cómo esperan algunos a Juanma Morena: con más de 3.000 personas en la calle presionando y demostrando su nula aceptación de los resultados electorales. Muchas de estas personas, por cierto, habían sido transportadas desde distintos pueblos de Andalucía hasta las puertas de La Macarena por autobuses fletados por el PSOE.

El candidato a la presidencia de la Junta ha espetado ante ellos que “nadie puede tener miedo a la democracia” y ha reprochado la “falta de lealtad” de Susana Díaz y su partido, a quienes ha acusado de haber “intentado adormecer a los andaluces cuando Andalucía ha despertado”.