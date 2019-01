Ha entrado entre aplausos y rápidamente ha arrancado los del hemiciclo en pleno al empezar su discurso de investidura mandando fuerza y cariño a la familia del pequeño Yulen, atrapado en un pozo del Totalán (Málaga) desde hace dos días. De esta forma, el líder del Partido Popular de Andalucía, con traje oscuro y corbata azul marino con tonos rojos, se ha dirigido a los diputados andaluces para pedirles la confianza para ser el séptimo presidente de la Junta.

Juanma Moreno será el primer presidente no socialista, el que, ha prometido, hará efectivo “el cambio que ha llegado a Andalucía”. Pero la foto más esperada, la de la presidenta actual Susana Díaz saludando a su futuro sustituto, no se ha producido. Por no haber, no ha habido saludo ni de cortesía.

Moreno ha utilizado los primeros minutos de su discurso para reivindicar “el pacto de investidura y estabilidad” con VOX y Ciudadanos y apelar insistentemente al “diálogo”. Tras reconocer que para ser el presidente “reformista” que pretende ser “se necesita tiempo y apoyos suficientes”, ha recordado a todas las fuerzas que se requiere diálogo para traer la “savia nueva en la política andaluza”. Al PSOE y Adelante Andalucía les ha pedido una relación “sin cordones sanitarios”.

Con más de 3.000 personas en la calle, muchas de ellas transportadas desde distintos pueblos de Andalucía hasta las puertas de La Macarena por autobuses fletados por el PSOE, el candidato a la presidencia de la Junta ha espetado que “nadie puede tener miedo a la democracia”. Además, ha reprochado la “falta de lealtad” de Susana Díaz -hoy rompiendo su código de vestimenta con un vestido con textura de piel de cebra- y su partido, a quienes ha acusado de haber “intentado adormecer a los andaluces cuando Andalucía ha despertado”.

Con un recuerdo a distintos personajes de la historia de Andalucía, como Antonio Machado o Federico García Lorca, el presidenciable del PP ha llamado a sentirse “orgullosos de nuestra tierra” y ha recordado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad “derramaron su sangre por España y por Andalucía”.

Mensaje a Díaz

Pese a no haberse saludado antes de iniciar el pleno, el candidato del PP-A a la Junta de Andalucía ha querido dirigirse directamente a Susana Díaz antes de finalizar su discurso para agradecerle la labor al frente del gobierno regional.

“Considero justo y necesario agradecer y reconocer su labor y la de su gobierno”, ha dicho Moreno, quien ha asegurado estar “convencido de que, con todos los errores, su labor se realizó con las mejores intenciones”.

Históricos del PP presentes

El discurso de investidura del primer presidente de la Junta de Andalucía del Partido Popular ha reunido en el hemiciclo de La Macarena a varios dirigentes históricos del Partido Popular.

Uno de sus antecesores, el único que consiguió ganar unas elecciones al expresidente del PSOE José Antonio Griñán -Javier Arenas- ha vuelto hoy al Parlamento andaluz para escuchar a su compañero de partido que conseguirá llegar donde los votos de los andaluces le situaron a él. Además de Arenas, también estaban los exministros Celia Villalobos, Juan Ignacio Zoido y Fatima Báñez.

Silencio en los pasillos; multitud en el bar

Durante la hora y cuarto que ha durado el discurso de Juan Manuel Moreno, en los patios y pasillos del Parlamento de Andalucía no se oía ningún ruido. Todos estaban pendientes de las palabras del que, este miércoles, se convertirá en el nuevo presidente de Andalucía. Solo ha habido una excepción: los que estaban en la cafetería del Parlamento que, sin televisión, y entre tapas y cervezas, vivían ajenos a las palabras del líder de los ‘populares’ andaluces.