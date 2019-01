La Fiscalía Anticorrupción pide al juez que el ex chófer de Bárcenas no pueda salir de España

Según han informado fuentes jurídicas, tras su declaración en la Audiencia Nacional en el marco de la pieza secreta del caso Tándem sobre esta operación los fiscales de la causa han pedido también la retirada de su pasaporte y que comparezca cada quince días en el juzgado, aunque el juez Manuel García Castellón aún no ha resuelto si imponérselas o no.

Ríos, que ayer se acogió por segunda vez a su derecho a no declarar en la causa como investigado, hoy sí ha respondido a todas las preguntas que le han hecho durante las tres horas de interrogatorio, tanto a los fiscales como al juez y a sus abogados.

Fue el ex chófer de Bárcenas, actualmente agente de la Policía Nacional, quien presuntamente sustrajo documentos al ex tesorero del PP en el marco de esa operación policial que puso en marcha el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz con la ayuda del ex comisario José Villarejo.

La operación se produjo en 2013, cuando Ríos, que entonces no era policía, actuó presuntamente como confidente policial para robar a Bárcenas documentos comprometedores para el PP.

Supuestamente, esta operación se financió con fondos reservados, de donde habrían salido los 48.000 euros que pudo cobrar el chófer a cambio de robar los documentos.

Además de Ríos, García Castellón ha citado esta semana a una docena de personas, entre ellas el ex comisario José Villarejo, el ex director adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino y el ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, que deberán declarar el jueves en relación a esta operación.

Mañana por la mañana están citados, en este caso como testigos, el ex tesorero del PP y su mujer, Rosalía Iglesias, quienes ya declararon como imputados sobre Kitchen ante el juez que investiga la caja b del PP, José de la Mata.

La operación Kitchen ha dado lugar a otra línea de investigación con respecto a la contabilidad paralela del partido y por ese motivo De la Mata interrogó el pasado 21 de diciembre al extesorero y a su mujer.

Bárcenas explicó entonces a De la Mata que su chófer llevó, por encargo suyo, documentos sobre la contabilidad paralela del partido desde la sede del PP a un estudio de restauración de su mujer, a la que también trasladó a Soto del Real cuando estuvo en prisión preventiva, así como una carpeta con documentos al despacho de su entonces abogado, información que, aseguró, después fue aportada.

Sostuvo además que esos papeles no eran tan relevantes para la causa en comparación con otros documentos que ya había aportado y descargó la responsabilidad en caso de que algo faltara en terceras personas.