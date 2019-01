La CUP pide a PDeCAT y ERC que no cedan al “chantaje” y voten en contra de los Presupuestos

María Sirvent, diputada de la CUP en el Parlament.

La diputada de la CUP Maria Sirvent ha afirmado hoy que su formación no entiende que PDeCAT y ERC "no den un 'no' radical" a los Presupuestos del Estado que el Gobierno aprobará en las próximas horas, y que supediten el objetivo de la autodeterminación "a un diálogo que es absolutamente inexistente".