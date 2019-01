El PP considera “inaceptable” el documento de exigencias de VOX para investir a Moreno

El Partido Popular ha considerado "inaceptable" el documento de exigencias presentado esta tarde por VOX para negociar la investidura de su candidato a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

“A VOX parece importarle más VOX que los andaluces. Se trata de un documento inaceptable por parte del PP. Varios de los puntos son un auténtico despropósito que el PP no puede respaldar. Con este documento VOX demuestra no quiere un acuerdo. Si no cambia su postura, estará desperdiciando una oportunidad histórica para que haya un cambio en Andalucía después de casi 40 años de socialismo”, consideran en fuentes de la dirección de Génova.

Entre otros puntos, el partido de Santiago Abascal obliga a una “declaración institucional de la presidencia de la Junta a favor de la apertura de un proceso nacional de devolución al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Justicia y Orden Público. Y que promueva la libertad e igualdad de todos los españoles”. Además, aboga por una “propuesta de reforma estatutaria para suprimir el término ‘realidad nacional’”.

El partido propone la sustitución de la ley actual por una Ley de Violencia Doméstica “que no prejuzgue el sexo del agresor, respete adecuadamente la presunción de inocencia, no instituya una enorme burocracia “de género” y no facilite la lluvia masiva de subvenciones a las asociaciones de feminismo supremacista”.

Aboga además, y “especialmente”, por suprimir en la nueva regulación el artículo que permite que la condición de víctima de “violencia de género” sea acreditada, no por sentencia judicial” sino por la certificación de servicios sociales o de atención a las víctimas, entre otros órganos.

En cuanto a la inmigración, VOX pide “colaborar con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados”. El partido de Abascal considera que la Junta de Andalucía “encubre la inmigración irregular, pues posee la documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no la comparte con la Policía”.