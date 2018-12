El PNV llama a la “responsabilidad” de los que apoyaron a Sánchez para tener “una estabilidad mínima”

La presidenta del Bizkai Buru Batzar (BBB) del PNV, Itxaso Atutxa, ha llamado a "la responsabilidad" de los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez para "dar un tiempo" al Gobierno socialista porque "lo que puede venir" es "realmente duro".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Atutxa ha afirmado que Pedro Sánchez “debe conseguir una estabilidad y, para eso, necesita acuerdos” porque lidera un Gobierno “con una minoría muy clara”.

“Si nosotros en Euskadi hemos conseguido llegar a acuerdos históricamente con fuerzas muy diferentes a las nuestras, es histórico también que el PNV, poco después de su escisión, negoció y acordó con su propia escisión para formar un Gobierno”, ha manifestado.

Para Atutxa, “en España necesitan engrasar un poquito más ese tipo de actitudes y actividades pero, para concretar, no solo para que el día de la investidura de Sánchez se dé un cambio de Gobierno en España”. “Si después no hay sostenibilidad de ese cambio, va a ser muy difícil que realmente haya una transformación”, ha dicho.

En su opinión, de esta situación deben “hacerse cargo” también “el resto de los partidos que votaron afirmativamente en esa investidura”. Ha admitido que “es difícil” para Podemos porque “tiene una necesidad” de “posicionamiento, en esta caída ligera, pero permanente que está teniendo”, y con “todos los problemas internos” que se extienden a todas las comunidades autónomas.

También considera que el apoyo que los soberanistas catalanes dieron a Sánchez “en aquel momento”, tiene que “seguir trabajándoselo y cumpliéndolo”. “La debilidad del Gobierno de Sánchez, en este momento, es grande, pero el resto debemos actuar con responsabilidad si queremos una estabilidad mínima, y eso lleva, no sé si a acabar la legislatura en 2020, pero, por lo menos, a dar un tiempo”, ha añadido.

Por otra parte, ha recordado que, “gracias al PNV”, Sánchez “tiene unos Presupuestos”. “Imagino que prorrogar unos presupuestos que no son suyos y además son de Rajoy, tiene que ser realmente duro para él. Del resto de partidos también depende que podamos mantener una senda de estabilidad también en el Estado”, ha dicho.

En su opinión, “el propio Sánchez tiene que trabajar esa cuestión” porque “a nadie le dan votos el resto de los partidos para gobernar”, incluso en acuerdos de coalición. “No suele ser gratis, y de hecho suele ser relativamente difícil mantenerlos, incluso teniéndolos firmados y habiéndolos trabajado mucho”, ha indicado.

Lo que viene

Itxaso Atutxa ha insistido en la necesidad de “ayudar y tener una predisposición positiva” si se quiere que “esto, de verdad, sea un cambio”. “Porque lo que puede venir, también lo estamos conociendo estos días. Cada día, en cada ámbito de la vida, hay que elegir y estamos viendo qué es lo que puede venir, y con qué tipos de mayoría pueden venir”, ha manifestado.

A su juicio, si se tiene en cuenta “lo que se está oyendo estos últimos en Andalucía, e incluso desde la llegada a la responsabilidad de Casado, lo que viene, si quieren materializar lo que viene es realmente duro”.

“Parece que todo el mundo se tiene que acercar a partidos como VOX para ser más español, más nacionalista español, más defensor de lo español como si eso, en sí, fuera un valor, y los demás partidos estuvieran en contra de eso”, ha criticado.

A su juicio, solo se basan en el carácter de “máxima españolidad” sin hacer “propuestas concretas en positivo”. “Sí en negativo, que viendo de VOX, parece que está acercando al PP a esos postulados duros, difíciles y que suponen una regresión absoluta en valores democráticos y sociales que serían muy difíciles de asumir”, ha apuntado.

También ha censurado que Ciudadanos, “que debería ser más catalizador, se mantenga “en esa nebulosa permanente en la que, aunque los del PP le dicen que es de izquierda, sigue siendo tan derecha como ya era, acercándose estrepitosamente a la derecha más extrema”.

Estabilidad en Euskadi

La presidenta del PNV de Bizkaia ha reivindicado la “estabilidad” como factor para “poder hacer cosas y transformar en positivo”. “Pasa en Euskadi, en el Estado, y se está demandando incluso en Europa”, ha señalado.

En su opinión, los ciudadanos quieren “estabilidad”, aunque también piden “cambios y transformaciones”. “Pero la sensación de estabilidad para que eso se pueda dar, se debe generar desde las instituciones, principalmente, y muy especialmente desde los partidos políticos”, ha señalado.

Atutxa ha admitido que en el PNV “preocupa” no haber aprobado los presupuestos en instituciones como el Gobierno Vasco o la Diputación de Álava, porque ha “defendido siempre la importancia” de sacar adelante las Cuentas. “No solo cuando nosotros gobernamos, sino cuando estado en la oposición”, ha dicho.

En este sentido, ha recordado su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado “en los últimos dos años” y su “disposición positiva” en este asunto “al presidente Sánchez”, así como su abstención o apoyo a proyectos presupuestarios en Ayuntamientos vascos en los que no gobierna.

“Pero es verdad que un Gobierno sin presupuesto no es el fin del mundo ni una hecatombe, en absoluto. Se puede seguir gobernando, lo que no quiere decir que no vayamos a pelear por seguir consiguiendo acuerdos en ese entorno”, ha manifestado.

Medidas en el Parlamento Vasco

Sobre la posibilidad de pactar con el PP en el Parlamento vasco para sacar adelante medidas como la RGI o el incremento salarial para los funcionarios, ha apuntado que la formación en Euskadi “también está empezando a ser bipolar”. “Veo un PP en Bizkaia mucho más extremo, mucho más duro que el PP del señor Alfonso Alonso”, ha indicado.

Por ello, ha indicado que desconoce “con qué PP” se va a encontrar el PNV, porque aunque Alonso “fue muy duro en septiembre” tras el apoyo del PNV a la moción de censura presentada por PSOE, no parece que coincide con lo que ha defendido Javier Maroto en sus últimas declaraciones, en las que asegura que si los populares vuelven al gobierno aplicarán el 155, “y no será blandito”.

“Vuelve a su esencia más pura en ese intento de acercarse mucho más a un Abascal que Maroto conoce muy bien que a otros postulados de un PP más centro derecha”. Hay una bipolaridad en el PP, y no sabría con quién quedarme”, ha indicado.

A su juicio, si el PP entrara a negociar con el PNV, “habrá que ir tema por tema”. Por otra parte, ha recordado que EH Bildu “fue capaz de sentarse en la mesa” con el PNV “y acercarse en algunos puntos”. “Al final, han tomado una decisión política y general de estrategia que era no aparecer con el PNV dándonos aire con la aprobación de los Presupuestos”, ha añadido.