Sánchez corteja a ERC y le propone una reforma electoral para gobernar en tripartito con Podemos

Las últimas cesiones planteadas por Sánchez a la Generalitat separatista llevan escondida una estrategia: la de rescatar una alianza de izquierdas y separatistas que se haga con el control de Cataluña. Una alianza que, pese a la apariencia inocente mostrada por el presidente del Gobierno ante Torra, pretende en última instancia apartar del poder a PDeCAT y sustituirlo por un pacto entre socialistas, ERC y Podemos. Es decir, sustituir a unos separatistas de derechas por otros de izquierdas, pero, eso sí, que cuenten con el PSC para repartirse el poder.

Hoy por hoy, los votos de Podemos, ERC y PDeCAT no suman. Pero los socialistas de Sánchez e Iceta tienen una solución pensada para ese pequeño detalle que supone no contar con los votos suficientes como para formar una alianza electoral ganadora. La solución pasa por cambiar las reglas del juego y modificar la ley electoral en Cataluña. Los socialistas catalanes ya trabajan en ese punto. El objetivo no es otro que alterar las reglas de cómputo de forma que los separatistas de izquierda, los comunistas, antisistema y socialistas, puedan llegar al sillón.

El ofrecimiento de los socialistas figura ya en un documento oficial. En el elaborado por el PSC de Miquel Iceta como hoja de ruta para el año 2019. Y allí se recoge expresamente el compromiso de impulsar “una ley electoral para mejorar la representación en el Parlamento catalán. Defendemos como prioridad de la acción de gobierno una nueva Ley electoral que mejore la proporcionalidad del modelo actual, que sea fiel al principio de una persona, un voto y garantice un adecuado equilibrio territorial”.

Este cambio, aparentemente lógico, no ha sido defendido por el PSOE de forma masiva en toda España. Pero sí en Cataluña y sí ahora. ¿Por qué? Pues porque un sistema más proporcional elevaría la representación de PSC en el Parlamento Catalán restando presencia principalmente a PDeCAT. Y esa sería la clave para que la unión de izquierdas -separatistas o no- pudiese gobernar.

Doble referéndum

Ese sería el paso previo. El siguiente sería intentar convencer a ERC por parte de los socialistas de que asumiesen el sistema de doble referéndum que ya ha ofrecido Sánchez a Quim Torra para buscar una salida al golpe separatista. Tal y como ha publicado OKDIARIO ese doble referéndum implicaría una primera reforma constitucional que ampliase el margen de cesión de competencia y fondos públicos a Cataluña. Esa reforma implicaría ya un primer referéndum en toda España. Y permitiría entregar a la Generalitat las funciones que el Tribunal Constitucional declaró ilegales con motivo del Estatuto de Autonomía de la época de Rodríguez Zapatero.

El segundo referéndum se haría en Cataluña: sería para dar respaldo social a un nuevo Estatuto aún mas sumiso a las exigencias nacionalistas. Este estatuto daría a los separatistas, por ejemplo, un pacto fiscal similar al vasco -dejarían de aportar a los sistemas de solidaridad interterritoriales buena parte del dinero que ahora envían- y un Poder Judicial ajeno al del conjunto de España.

Nuevo tripartito

La estrategia se cierra con el ya conocido como plan Roures de gobernabilidad. Un esquema que unifica las izquierdas para permitir más separatismo y al que Podemos ya ha ofrecido en el pasado su respaldo.

En Podemos se le conoce a este plan como unión de partidos progresistas: Podemos, ERC y PSC.

En esta misma línea de acercamiento de las tres formaciones ha traslado sus últimos mensajes internos el responsable de los socialistas en Cataluña, Miquel Iceta, quien, pese a saber que el pacto de izquierdas-separatistas es hoy por hoy imposible, ya dejó constancia hace meses de sus ganas de perdonar a los golpistas al afirmar que, en una coyuntura tan “excepcional” como la actual, lo “razonable” sería intentar un Govern de concentración, en alusión clara a un pacto de izquierda que tendría que pasar, sí o sí, por ERC.