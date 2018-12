Mariló Montero responde a Iglesias en OKDIARIO: “No sé si sus disculpas son sinceras”

Mariló Montero responde a OKDIARIO sobre las declaraciones de Pablo Iglesias en la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos en el Senado. El líder de Podemos pidió disculpas por escribir sobre la presentadora en un chat de Telegram que la “azotaría hasta que sangrara”.

OKDIARIO le ha preguntado si perdona a Pablo Iglesias, a lo que la periodista ha respondido que “cuando me pida perdón lo haré, pero ahora sólo ha pedido disculpas”.

Y así es. El líder de Podemos no se ha dignado a pedir perdón a la presentadora, después de que el senador popular Luis Aznar le reprochase, durante el debate en el Senado, el mensaje de Telegram que envió a Juan Carlos Monedero, en el que aseguró en alusión a Montero que “la azotaría hasta que sangrara”. El texto que publicó en exclusiva OKDIARIO decía así:

Iglesias se ha limitado a decir que siente “mucha vergüenza de haber hecho en un mensaje de Telegram privado una broma machista imperdonable. A veces he hecho comentarios que cuando los lees después dices: es impresentable. Ahí lo que uno puede hacer es pedir disculpas y decir: lo siento mucho, esto lo hice mal”.

Mariló Montero: “Me parece bien que haya pedido disculpas pero no sé si son sinceras”

Mariló recalca que “pedir perdón no es lo mismo que pedir disculpas”. Este diario le pregunta si acepta esas disculpas, a lo que responde que “le parece bien que lo haya hecho, aunque no sabe si son sinceras“.

Añade que adivinar “la sinceridad de una persona es un acto divino, que no me corresponde a mí” sin embargo, “elegir una palabra u otra sí lo es, y él ha preferido pedir disculpas en lugar de perdón”.

Para la presentadora la diferencia radica en que “disculparse de algo significa que no sientes lo que has hecho y pedir perdón es que te arrepientes de algo que reconoces haber hecho”.

OKDIARIO le recuerda que Iglesias no menciona su nombre cuando pide disculpas por el comentario machista que hizo. Montero reconoce que nunca lo hace. “Nunca ha mencionado mi nombre, jamás, es un problema suyo, preguntádselo a él”.

Sobre la Comisión

También aprovecha para explicar qué le ha parecido la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos celebrada esta semana en la Cámara Alta.

Asegura que “un político tiene que dar explicaciones cuando se le pregunta, más si está en una comisión de investigación con temas que están en duda”. Sin embargo, “no ha quedado claro todavía el asunto de Venezuela”.

Sobre las explicaciones del líder de Podemos, asegura que “Iglesias decía que llevaba diez resoluciones judiciales sobre Irán. Yo no he visto en ningún telediario ni en la prensa el seguimiento de esas investigaciones judiciales con la presunta relación que tuvieran con Irán. Sin embargo, sí se han seguido otras tramas de corrupción de otros partidos”.

Montero afirma tajante que “esta comisión no ha surtido efecto, no nos hemos enterado realmente de lo que se pretendía”.

“Pablo Iglesias es como un Groucho Marx: si no te gusta mis principios tengo otros”

Sobre Pablo Iglesias sostiene que “es como un Groucho Marx, es decir, si no te gusta mis principios tengo otros”. Aprovecha para reflexionar: “Si él, hoy cambia de opinión sobre lo que pensaba en el pasado, ¿Quién no te dice que en el futuro no cambiará de opinión sobre lo que piensa hoy?”

Concluye la conversación con OKDIARIO explicando que no quiere alargar más el tema sobre las disculpas de Iglesias porque “hay problemas más graves en España de los que preocuparnos que de éste. Tenemos una situación muy crítica en España, con un Gobierno que parece que se va a ir a Corea del Norte a hacer una cumbre política. Y va solamente a Cataluña a hacer un Consejo de Ministros, como podía ir a Andalucía o a cualquier otro sitio”.