Mulato, “no de color”. Profesional y político, “no político profesional”. Español, “más que los que destruyen mi país”. Español y “del Español”. Padre de cuatro hijos “y muy preocupado por la España que tendrán ellos”. Su nombre es Ignacio Garriga y su cargo es del de portavoz en Barcelona de Vox, esa formación a la que “quienes pactan con golpistas y proetarras llaman radical, extremista y racista”. Él contesta a todos los que le insultan -y amenazan-. Pero, en concreto, contesta a quienes dicen que la formación de Santiago Abascal es xenófoba no con una palabra, sino con una sonrisa socarrona y una imagen: la suya, la de un español mulato y sin complejos que defiende la unidad de España, la familia, la libertad, la educación en español, las rebajas de impuestos y salir a la calle a plantar cara a los CDR golpistas. Y lo hace en Barcelona.

PREGUNTA. Por razones que saltan a la vista te lo pregunto directamente: ¿Es VOX un partido racista?

RESPUESTA. Estamos cansados de las etiquetas, especialmente yo, y de los argumentos que demuestran que quienes no son capaces de dar la batalla de las ideas, han apostado por una estrategia fallida. Por eso intentan dinamitar nuestro mensaje, el que estamos llevando del Norte al Sur. Es evidente que no. VOX no es un partido racista, si no yo no estaría aquí”.

P. Santiago Abascal explica que VOX está subiendo porque “es el partido del sentido común”. ¿Lo dice porque ponéis en evidencia que se ha construido un discurso contra natura en cuestiones de empresa, raza o sexo?

R. Se está viendo que los partidos del establishment llevan años fabricando un discurso que trata de beneficiarles únicamente a ellos mismos. Ha llegado el momento en que un grupo de valientes dice basta y esa España viva, que prefiere hablar de los problemas que nos preocupan a diario y hacerlo sin complejos, está orgullosa de ser española y se niega a que se sigan torpedeando una serie de libertades de conciencia que nadie defiende. Cualquiera que salga de ese discurso es recibido muy positivamente. VOX ha irrumpido en un momento clave y la gente responde desde su hartazgo.

P. Explícanos cómo es el día a día, con los ataques y amenazas constantes de los CDR, para alguien que se pone una camiseta de VOX en Cataluña.

R. Es intensa y gratificante. La batalla de las ideas y el reto de mejorar lo que te rodea para hacer una España mejor es un estímulo constante para seguir peleando. Es cierto que llevamos un tiempo en que la violencia y la intimidación se están haciendo cada vez más evidentes e intensos.

P. Habéis sufrido ataques violentos…

R. No hay acto de VOX en Cataluña que no nos obligue a tener un dispositivo muy amplio de Mossos d’Esquadra. La semana pasada un encuentro con cerca de 100 jóvenes en el barrio de Sarriá supuso un despliegue de 6 furgones y más de 50 efectivos asignados para garantizar la seguridad. Única y exclusivamente por citarnos en un bar para debatir sobre ideas a iniciativa de ‘Cañas por España’. No lo vemos con preocupación, porque el tiempo acaba poniendo todo en su lugar. Pero sí con tristeza porque un grupo de catalanes no pueda expresarse con libertad y sean señalados, estigmatizados y traten de neutralizados en el escenario público.

“Es una tristeza que una parte de los catalanes no pueda expresarse con libertad y sea señalada por el independentismo”

P. Hay unas imágenes en las que un grupo de CDR te llaman “fascista”. ¿Cómo explica el independentismo a sus bases “mulato y español” como insulto o incluso fascista cuando son ellos los violentos?

R. Exacto. Ellos son los totalitarios. Quieren imponer a los demás unas ideas determinadas y cercenar sus libertades. Nosotros, en cambio, defendemos esa libertad y el cumplimiento de la ley. Más demócrata que eso no hay nada. Por eso les incomoda el discurso.

P. ¿Hay algo que negociar?

R. En absoluto. Lo que hay que hacer es acabar con ellos con las herramientas legalmente previstas: la Constitución y las urnas.

P. ¿Es comprensible que en España a fecha de hoy no se haya aplicado de nuevo el artículo 155?

R. Que no esté aplicado es una de las más grandes traiciones del Estado. No sólo ahora sino desde hace años. Muchos catalanes nos hemos sentido abandonados. No es nuevo. Empezamos a denunciar que ante conductas drásticas avisamos de que era necesario tomar medidas contundentes. El 155 llegó tarde y mal. Tanto el PP como Ciudadanos intentaron solventar malamente una situación que advertimos que iba a pasar. Ahora habría incluso que valorar si el 155 sería suficiente o si se debería ir más allá.

“La no aplicación del 155 es una de las más grandes traiciones del Estado”

P. ¿Altera la vida de un empresario como tú declararse en Cataluña no solo abiertamente contrario al golpismo, sino al independentismo nacionalista?¿O es una lectura exagerada?

R. Es así. Hay muchos empresarios que se han visto amenazados, simplemente, por rotular su negocio en español, fruto de la deriva intervencionista propia del independentismo, no sólo en el ámbito de la libertad lingüística sino en el ámbito económico y fiscal. Si, además, tienes una dimensión pública, peor. Son conocidas las listas de comerciantes, empresas o jueces que no son afines a las tesis separatistas y a los que señalan por ello.

P. ¿Debería estar Quim Torra en prisión?

R. Sin duda. Sólo hay que ver sus últimas declaraciones llamando a la vía eslovena. Y hace unos meses gritando a esos ‘camisas pardas’ que son los CDR “¡apretad, apretad!” en las calles. Su incitación a la violencia y su llamamiento a levantarse para subvertir el orden constitucional es gravísimo. Es muy preocupante que el Estado lo esté mirando de perfil. La última carta del Ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, las declaraciones puntuales de Sánchez… Sorprende la tibieza. Aunque es tradicional tanto en el PSOE como en el PP no abordar los problemas con gallardía, valentía y determinación que es la única manera de terminar con esta lacra.

P. VOX pide analizar las policías autonómicas, ya cuenta con el apoyo del PP, y en especial que los Mossos sean intervenidos por el Gobierno de España. ¿Cómo os tratan los Mossos?

R. La verdad es que máximo agradecimiento y reconocimiento a su labor. Ellos también han tenido que sufrir agresiones por parte de los ‘camisas pardas’ de los CDR. Esto no implica que no deban entender nuestra propuesta política que pasa por disolver el cuerpo autonómico de los Mossos y fomentar la famosa ‘pasarela’ para que puedan integrarse en la Policía Nacional.

P. ¿Cómo lleva un miembro de VOX que le tilden de radical en todas las tertulias los que defienden que Pedro Sánchez pacte con formaciones como PdCat, ERC o Bildu?

R. Nos es indiferente. Pero cuando menos es sorprendente que desde el entorno de PdCat, ERC o Bildu nos tachen de radicales. Lo que demuestra es su incapacidad de contrarrestar desde el mundo de las ideas las propuestas que nosotros planteamos. Acepto que me llamen radical porque voy a la raíz de los problemas, a su fundamento para resolverlos. Ellos quieren censurar un discurso alto y claro: señores políticos, han dejado de lado a la sociedad que dicen gobernar y que dicen servir y que ahora quiere ser protagonista. ¿Cómo pueden llamarnos radicales quienes se han hecho fotos con terroristas o quienes han pactado con todos los anticonstitucionalistas?

“Es sorprendente que quienes pactan con PdCat, ERC o Bildu, que deberían ser ilegalizados, nos llamen radicales”

P. ¿Deberían estar PdCat y ERC ilegalizados?

R. Sin duda alguna. Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Los partidos que lleven en sus programas electorales, y hagan declaraciones públicas, una voluntad clara y con un plan perfectamente diseñado para dinamitar la unidad de España, no tienen cabida en nuestro sistema. Tampoco Bildu. Hay un concepto clarísimo, las leyes son las leyes, la democracia es la democracia y los parlamentos y sus mecanismos son los que son. Ellos han optado por la vía de saltarse la ley para imponer sus ideas. Alguien que pretende dar un golpe de Estado no debe estar.

P. Rufián está utilizando el Congreso de los Diputados para su teatrillo particular. ¿Es eso admisible?

R. El Congreso de los Diputados es la sede de la soberanía nacional. Ha de ser un lugar de respeto. No se puede admitir ni el comportamiento ni el espectáculo de este personaje que lo convierte en un circo cada vez que tiene la más mínima oportunidad. Tampoco permitirse las vestimentas inapropiadas. El decoro y la presencia son esenciales. Debería haber un respeto escrupuloso al Código Ético. No es de recibo presentarse con zapatillas, pantalones cortos, camisetas o pancartas reivindicativas.