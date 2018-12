El informe de El Escorial favorable a la exhumación de Franco no cumple los requisitos legales

El Valle de los Caidos está reconocido como conjunto monumental de protección integral especial La exhumación de Franco está siendo tratada por el Ministerio de Justicia como "obra menor"

El Ayuntamiento de El Escorial ya ha remitido al Ministerio de Justicia el informe, no vinculante, para la retirada de los restos de Franco del Valle de los Caídos. El documento, favorable a la exhumación, no cumple varios de los requisitos establecidos por la legislación urbanística para la ejecución de las obras y actuaciones necesarias.

Según el Catálogo de bienes protegidos del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el Valle de los Caídos tiene reconocido, en la Ficha urbanística I-40, un grado de protección integral global que limita las intervenciones en el conjunto monumental “únicamente” a permisos para “obras de rehabilitación y mantenimiento, siendo necesario para el resto de las obras la elaboración de un Plan Especial que valore el impacto de las obras e instalaciones que se pretendan; el citado Plan Especial podrá contemplar actividades no ligadas al medio natural las cuales no podrán localizarse de no aprobarse éste”.

El Gobierno ha catalogado la exhumación “obra menor” pero la legislación urbanística otorga una protección especial integral al Valle de los Caídos

Sin embargo, las obras que el Gobierno pretende acometer no tienen la condición de “rehabilitación y mantenimiento”, sino que se trata de obras de recuperación cuyo objeto es revertir la situación del pavimento de una parte de la Basílica a su situación original previa al mes de noviembre de 1975. Así lo confirman varios expertos consultados por OKDIARIO.

Motivo por el que el informe favorable emitido por el Ayuntamiento de El Escorial, a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, estaría incumpliendo lo previsto en la normativa urbanística del propio ente municipal. Dado el nivel de protección integral global del elemento afectado, la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, la legislación vigente exige la presentación de un Plan Especial que valore el impacto de las obras a realizar -al no tratarse de meras intervenciones de rehabilitación o mantenimiento- que no se ha aportado en este caso concreto.

Patrimonio Nacional

El Informe emitido por Patrimonio Nacional indica que “en los bienes incluidos en la categoría de protección integral únicamente se permiten actuaciones de mantenimiento, consolidación y recuperación (…)” . Sin embargo, las normas subsidiarias de ordenación urbana del Ayuntamiento del Escorial restringen las obras permitidas en las condiciones particulares del Valle de los Caídos a la “rehabilitación y mantenimiento” y no contiene previsión alguna sobre las obras de recuperación, por lo que éstas quedan contenidas en la categoría de“resto de las obras” para las que es necesaria la elaboración de un Plan Especial que valore el impacto y alcance de las mismas.

Además, el Informe de Patrimonio Nacional entiende que “dada la entidad de la intervención, los trabajos definidos en esta memoria tendrían la consideración de obra menor”, detalle que contradice, nuevamente, lo dispuesto en las normas urbanísticas del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.

En el artículo 2.29 de las mismas se establece una lista cerrada de las obras que tendrán la consideración “menor”, que deben ser autorizadas por licencia municipal previa, donde no se incluye la tipología de las que el Gobierno quiere realizar en el Valle de los Caídos para exhumar a Franco.